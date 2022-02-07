Главный антагонист Far Cry 5 появится в новом DLC Far Cry 6

Игроки воплотят Джозефа Сида, культового антагониста из Far Cry 5, в запутанной версии округа Хоуп, штат Монтана, чтобы получить совершенно новый опыт, вдохновленный жанром roguelite. Сочетая напряженный экшн и повествование, Joseph: Collapse предоставит игрокам уникальную возможность проникнуть в измученный разум Джозефа, сразиться с его бывшими последователями культа после того, как его вера рухнула, и в конечном итоге, противостоять членам его семьи, когда он изо всех сил пытается победить своих внутренних демонов.