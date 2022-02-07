Главный антагонист Far Cry 5 появится в новом DLC Far Cry 6

Приготовьтесь к еще одной порции дьявольского веселья, потому что последняя крупная часть контента сезонного абонемента Far Cry 6 под названием Joseph: Control выходит на следующей неделе. Как следует из названия, DLC позволяет игрокам управлять Джозефом Сидом, лесным антагонистом Far Cry 5. Подобно предыдущим обновлениям с участием Вааса и Пэгана Мина, DLC будет иметь привкус roguelike, и игрокам будет предложено «умереть и повторить» свою игру.

Игроки воплотят Джозефа Сида, культового антагониста из Far Cry 5, в запутанной версии округа Хоуп, штат Монтана, чтобы получить совершенно новый опыт, вдохновленный жанром roguelite. Сочетая напряженный экшн и повествование, Joseph: Collapse предоставит игрокам уникальную возможность проникнуть в измученный разум Джозефа, сразиться с его бывшими последователями культа после того, как его вера рухнула, и в конечном итоге, противостоять членам его семьи, когда он изо всех сил пытается победить своих внутренних демонов.