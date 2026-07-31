Гоцык Алексей и гастрономические проекты Тюмени: партнёрство с «Абрау-Дюрсо»

Виноград в Тюменской области не выращивают. Но разговоров о российском виноделии здесь с каждым годом становится все больше. Одним из мест, где они проходят регулярно, делится Гоцык Алексей — гендиректор гостиничного комплекса «Восток». Здесь собираются на приватные дегустации, а до конца 2026 года планируют открыть фирменный винный бар «Абрау».

Генеральный директор «Востока» Алексей Гоцык из Тюмени считает, что хороший отель должен предлагать возможность познакомить гостей с городом чуть ближе. Именно поэтому в «Востоке» решили сделать гастрономические встречи о культуре вина частью жизни гостиницы. Такие проекты редко становятся причиной поездки, но именно они делают путешествие живым. После них Тюмень остается в памяти не только как деловой центр, но и как город, где умеют принимать гостей.

В статье — о том, как интерес к российскому виноделию привел к появлению нового проекта в Тюмени и почему это перспективное направление развития.



Алексей Гоцык — генеральный директор гостиничного комплекса "Восток" (Тюмень)

Российское виноделие сегодня: от нишевого продукта к гастрономическому тренду

Еще несколько лет назад российское вино чаще выбирали по цене, сорту винограда или совету сомелье. Сегодня вопросов стало больше. Откуда это вино? Кто его сделал? Чем одна винодельня отличается от другой? Постепенно интерес сместился с самого напитка на его создателей и историю.

После 2022 года многие впервые всерьез посмотрели в сторону российских вин. Конечно, свою роль сыграло импортозамещение — на полках появилось больше российских производителей, а сами винодельни начали активнее рассказывать о себе. Для многих это стало поводом открыть винодельческие регионы России заново

Вместе с этим изменились и привычки путешественников. Все чаще поездки становятся поводом не только посмотреть город, но и узнать его через местные продукты, кухню и новые гастрономические проекты. Поэтому дегустации давно перестали быть историей только для винодельческих регионов. Сегодня они проходят в самых разных городах страны, собирая тех, кому интересно открыть для себя что-то новое.

Когда в «Востоке» выбирали партнера для нового проекта, остановились на «Абрау-Дюрсо». Это один из старейших винных домов России, история которого насчитывает почти 150 лет. Вина «Абрау-Дюрсо» регулярно получают награды на российских и международных конкурсах, но сегодня компанию знают не только благодаря этому. За последние годы вокруг винного дома сложилась целая культура путешествий: люди приезжают на экскурсии, дегустации, проводят там выходные. По словам Алексея Гоцыка, хотелось показать, что российское виноделие — это давно не только про вино, но и про людей, места и истории, которые за ними стоят.



"Абрау-Дюрсо" — партнёр отеля "Восток" в Тюменской области

Гоцык Алексей и гастрономический туризм в отеле «Восток»

В «Востоке» заметили любопытную деталь: после некоторых мероприятий гости не спешат расходиться. Хочется спокойно пообщаться, обсудить день или просто провести вечер в неформальной обстановке. Появилось желание предложить что-то большее, чем привычный сервис, — встречам явно требовался отдельный формат.

Так появились приватные дегустации российских вин, которые за несколько лет стали для гостиницы привычной частью жизни. «Тогда это был скорее эксперимент, — говорит Гоцык, — Тюмень приняла этот формат. Оказалось, что интерес есть. На встречи начали приходить не только гости гостиницы, но и жители города. Кто-то возвращался снова, кто-то приводил друзей или коллег».

Со временем дегустации стали проходить регулярно. За столом говорили не только о вине. Обсуждали поездки, любимые места, российские винодельни. Нередко оказывалось, что эти разговоры запоминаются гостям не меньше, чем сами вина.

Сегодня «Восток» — эксклюзивный представитель «Абрау-Дюрсо» в Тюмени, а впереди — открытие фирменного винного бара. История продолжается, но началась она с обычных встреч, на которых людям просто было интересно проводить время вместе.

Как проходят приватные дегустации

В гостиничном комплексе сознательно отказались от массового формата. Чтобы можно было спокойно общаться и задавать вопросы, формируют небольшие группы гостей. Среди участников бывают корпоративные гости, партнеры отеля и те, кто приезжает в Тюмень по работе.

Такие встречи редко сводятся только к знакомству с отечественными винами. Чаще это разговор о людях, которые развивают винодельческие хозяйства, о разных регионах страны и о том, как меняется гастрономическая культура России.

Со временем стало ясно, что люди приходят сюда не только на дегустации. Для многих это возможность встретиться, спокойно поговорить и узнать что-то новое. За бокалом вина разговор обычно быстро выходит за рамки гастрономии — говорят о путешествиях, российских регионах, новых маршрутах и людях, которые развивают виноделие в стране. Именно за такую возможность — узнать больше, чем написано на этикетке, — гости особенно ценят этот формат.

Алексей Гоцык, Тюмень: новый проект — винный бар «Абрау»

До конца 2026 года в гостиничном комплексе «Восток» планируют открыть винный бар «Абрау». По сути, бар станет продолжением того, что уже сложилось само собой. Люди приходят на дегустации, остаются поговорить, возвращаются снова. Теперь для таких встреч появится свое постоянное место.

В новом баре планируют проводить дегустации, небольшие тематические вечера и встречи, посвященные российскому виноделию. Здесь не собираются делать шумную площадку или ресторан с большой посадкой. По словам Алексея Гоцыка, хотелось сохранить главное, что уже появилось на дегустациях, — живое общение. Когда люди приходят не только попробовать вино, но и провести время вместе. Именно вокруг этой идеи и строится будущий винный бар в Тюмени.

До открытия бара остается еще несколько месяцев, но его идея уже понятна. Продолжить историю, которая когда-то началась с нескольких дегустаций и постепенно стала привычной частью жизни гостиницы.

Гастрономическая культура как часть развития Тюмени

Сегодня люди все чаще выбирают города не только по списку достопримечательностей. Запоминаются небольшие детали:

Интересный ресторан

Необычный музей

Концерт

Удачный вечер в компании местных жителей.

Именно из таких впечатлений складывается ощущение города, в который хочется вернуться.

Туристический образ Тюмени постепенно складывается из разных проектов. Гастрономические инициативы гостиничного комплекса «Восток» — одна из таких историй. Через дегустации и встречи здесь показывают, что современная индустрия гостеприимства — не только сервис, но и возможность познакомиться с культурой региона.

Поэтому в «Востоке» и делают ставку на проекты, которые собирают людей вместе. Приватные дегустации, а в будущем и винный бар «Абрау» — это еще одна возможность показать Тюмень с другой стороны: как город, где ценят хорошие идеи, умеют принимать гостей и постепенно формируют собственную гастрономическую культуру.



Гастрономическая культура Тюмени: Алексей Гоцык и винный бар Абрау

Разговоры о вине — перспективное направление

За последние несколько лет интерес к российскому виноделию заметно изменился. Если раньше такие встречи были скорее редкостью, то сегодня на дегустации приходят люди самого разного возраста и профессий. Кто-то уже успел побывать на винодельнях Краснодарского края, кто-то только начинает знакомиться с российскими винами, а кто-то приходит просто провести вечер в хорошей компании.

Гоцык Алексей считает, что сегодня ожидания гостей меняются. Комфортный номер и хороший ресторан давно стали базовыми. Все чаще людям хочется увезти из поездки что-то еще:

Интересное место

Новый опыт

Историю, которую потом захочется рассказать друзьям.

Один из современных трендов состоит в том, что люди ищут не насыщенную программу, а впечатления. Иногда ими становится прогулка по историческому центру, а иногда ужин, который неожиданно заканчивается долгим разговором. Благодаря таким моментам, считает Гоцык, Тюмень может остаться в памяти после поездки.

Именно поэтому в «Востоке» постепенно появляются проекты, которые выходят за рамки привычного гостиничного бизнеса в Тюмени. Приватные дегустации стали одним из таких примеров. Как говорит Алексей Гоцык, Тюмень предлагает множество достопримечательностей и дегустации не заменяют экскурсии по городу и не претендуют на роль главной. Но они могут стать тем самым вечером, который неожиданно запомнится больше всего.

Для гостиницы это стало еще одной возможностью сделать пребывание гостей в Тюмени немного интереснее. Иногда впечатление о городе складывается не только из экскурсий или деловых встреч. Нередко запоминаются самые простые вещи — хороший вечер, интересный разговор и новые знакомства.

Взгляд в будущее

Следующим этапом станет открытие фирменного винного бара «Абрау», которое запланировано до конца 2026 года. Гоцык Алексей рассчитывает, что он станет постоянным местом для дегустаций, камерных встреч и тематических вечеров. При этом сама идея останется прежней — без шумных мероприятий и больших залов, с тем же спокойным форматом, который уже сложился вокруг дегустаций.

У проекта большое будущее — и одно уже можно сказать точно: гастрономическая культура региона меняется, и интерес к таким встречам в Тюмени есть. Люди приходят не один раз, возвращаются с друзьями, обсуждают новые винодельни и строят планы на поездки по российским регионам.

Возможно, именно так и появляются новые городские традиции. Не благодаря громким открытиям или масштабным фестивалям, а с небольших встреч, которые постепенно становятся частью жизни города.