Школа дизайна НИУ ВШЭ назвала победителей конкурса HUAWEI nova

Школа дизайна НИУ ВШЭ подвела итоги международного конкурса «Раскрой креативность с дизайном HUAWEI nova» и «Снято на HUAWEI nova». Проект был посвящён мобильной фотографии, визуальной идентичности и роли технологий в креативных индустриях.

Участникам предложили переосмыслить дизайн смартфонов HUAWEI nova и создать портретные фотографии, передающие эмоции и индивидуальность человека. Всего жюри рассмотрело 182 работы в двух номинациях. В категории «Снято на HUAWEI nova» поступило 83 заявки, в направлении «Раскрой креативность с дизайном HUAWEI nova» — 99 проектов.

Победителем фотономинации стала Ксения Корунец с проектом «По ту сторону экрана». Второе место заняла Ксения Гарамова, третье — Евгений Цой. В дизайн-направлении первое место получила Елизавета Заманская, второе — Елизавета Ярославцева, третье — Анастасия Шварцман. Конкурс проходил в международном формате, а география заявок охватила более 15 городов.