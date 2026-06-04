М.Видео начала предзаказ HUAWEI nova 15 Max и запустила продажи WATCH FIT 5 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о старте предзаказа нового смартфона HUAWEI nova 15 Max, а также о начале продаж умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Обе новинки уже доступны в каналах продаж ритейлера.

HUAWEI nova 15 Max получил аккумулятор емкостью 8500 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 23 часов непрерывного воспроизведения видео. Смартфон оснащен 6,84-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4000 нит и поддержкой технологий защиты зрения.

За фото- и видеосъемку отвечает основная камера на 50 МП с сенсором RYYB, дополненная модулем глубины на 2 МП. Среди других особенностей устройства — защита корпуса по стандарту IP65, поддержка Wi-Fi 7, стереодинамики, функция управления мокрыми руками и возможность обратной зарядки других устройств.

Модель будет доступна в черном, лазурно-голубом и пудрово-розовом цветах.

Одновременно в продаже появились умные часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Новинка получила титановый безель, алюминиевый корпус и сапфировое стекло. Часы оснащены 1,92-дюймовым экраном с пиковой яркостью до 3000 нит, поддерживают мониторинг физической активности, режимы тренировок на открытом воздухе и бесконтактную оплату через NFC.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro способны работать до 10 дней без подзарядки в режиме минимального использования и до 7 дней при стандартном сценарии эксплуатации.

Стоимость HUAWEI nova 15 Max в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 32 999 рублей. Цена HUAWEI WATCH FIT 5 Pro заявлена на уровне 28 999 рублей. Для покупателей на старте продаж предусмотрены специальные скидки.