God of War Ragnarök можно пройти за 12 часов

Сегодня разработчики весьма ожидаемой видеоигры God of War Ragnarök официально рассказали о продолжительности сюжетной линии своего проекта. Да, шли годы, а разработчики ААА-проектов всё ещё продолжают хвалиться продолжительностью сюжетной линии, а не её качеством, например. Так вот, если верить специалистам, которые отвечают за пиар продукта, в God of War Ragnarök будет сюжетной линии на 20 часов. При этом нужно понимать, что это, скорее всего, сильно завышенный результат с учётом открытия всех сундуков, исследования каждой загадки и так далее. Соответственно, на деле сюжет будет часов на 12-15, как и предыдущая часть. Это первое, что стоит отметить — сюжетная линия на деле не будет длиннее, но это не такая уж и проблема, так как долго не значит хорошо.

Второй момент — разработчики отметили, что в игре будет 3 часа кат-сцен, то есть из реальных 15 часов сюжетной линии пятая часть уходит на ролики. Это очень интересно, так как такое соотношение геймплея к кат-сценам встречается не очень часто. При этом нужно понимать, что на 1 час сюжетных вставок вы будете сражаться с врагами четыре часа, что в целом можно назвать адекватным. Остаётся лишь надеяться, что данная видеоигра действительно будет качественной и геймеры, которые так долго её ожидали, получат качественный продукт. Иначе у Sony просто не останется эксклюзивных проектов, которые могут продавать консоль — God of War Ragnarök это именно то, ради чего люди будут стоять в очереди за PS5.