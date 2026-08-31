GTA 6 можно пройти за 80 часов

Руководитель одной из студий Rockstar North Роб Нельсон назвал первую конкретную цифру, которая позволяет оценить продолжительность GTA 6. В интервью The New York Times он рассказал, что его собственное прохождение игры, завершённое ещё в феврале, заняло около 80 часов. За это время он прошёл основную сюжетную линию и выполнил несколько дополнительных заданий, которые имеют существенное значение для повествования. Это особенно интересно на фоне предыдущих игр Rockstar — основная история GTA 4 и GTA 5 занимает около 30 часов, а Red Dead Redemption 2, ставшая предыдущим ориентиром студии, рассчитана примерно на 50–60 часов. Если даже человек, хорошо знакомый с игрой, потратил на прохождение 80 часов, обычным игрокам, впервые погружающимся в мир GTA 6, вероятно, потребуется ещё больше времени.

Продолжительность во многом объясняется масштабом самой игры. Согласно имеющейся информации, карта GTA 6 примерно в три раза больше карты Red Dead Redemption 2, и Rockstar наполнила её большим количеством активностей. В серии вновь появятся тренажёрные залы, которых не было со времён San Andreas, игроки также смогут заниматься каякингом, прыгать с парашютом, кататься на мотоциклах по бездорожью, погружаться на глубину и заниматься множеством других активностей. При этом дополнительные задания не будут обычным наполнителем для увеличения продолжительности игры. По словам Нельсона, некоторые из них действительно влияют на отношения между персонажами и могут менять развитие миссий.