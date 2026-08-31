GTA 6 можно пройти за 80 часов

Руководитель одной из студий Rockstar North Роб Нельсон назвал первую конкретную цифру, которая позволяет оценить продолжительность GTA 6. В интервью The New York Times он рассказал, что его собственное прохождение игры, завершённое ещё в феврале, заняло около 80 часов. За это время он прошёл основную сюжетную линию и выполнил несколько дополнительных заданий, которые имеют существенное значение для повествования. Это особенно интересно на фоне предыдущих игр Rockstar — основная история GTA 4 и GTA 5 занимает около 30 часов, а Red Dead Redemption 2, ставшая предыдущим ориентиром студии, рассчитана примерно на 50–60 часов. Если даже человек, хорошо знакомый с игрой, потратил на прохождение 80 часов, обычным игрокам, впервые погружающимся в мир GTA 6, вероятно, потребуется ещё больше времени.

Продолжительность во многом объясняется масштабом самой игры. Согласно имеющейся информации, карта GTA 6 примерно в три раза больше карты Red Dead Redemption 2, и Rockstar наполнила её большим количеством активностей. В серии вновь появятся тренажёрные залы, которых не было со времён San Andreas, игроки также смогут заниматься каякингом, прыгать с парашютом, кататься на мотоциклах по бездорожью, погружаться на глубину и заниматься множеством других активностей. При этом дополнительные задания не будут обычным наполнителем для увеличения продолжительности игры. По словам Нельсона, некоторые из них действительно влияют на отношения между персонажами и могут менять развитие миссий.
Epic Games Store будет работать в пять раз быстрее…
Компания Epic Games продолжает активно развивать Epic Games Store, стремясь сократить отставание от Steam…
Игра Book Nook выйдет на ПК и Nintendo Switch и Switch 2…
Студия Malapata официально объявила, что их новая игра Book Nook выйдет не только на ПК, но и на обеих ко…
17 сентяюря на консолях выйдет игра Au Revoir в жанре point-…
Студия Invisible Studio из Бразилии совместно с издателем Nuntius Games анонсировала выход игры Au Revoir…
Epic Games Store появится на Linux…
После выхода Steam Deck всё больше разработчиков игр и программ начали адаптировать свои продукты под рас…
Продажи Assassin’s Creed IV: Black Flag бьют рекорды Ubisoft…
Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, культовой игры 2013 года, уже вышел в релиз и стартовал довольно …
В GTA 6 будет система кровавых сцен…
В ходе масштабной презентации Rockstar поделилась с поклонниками множеством деталей о том, чего стоит жда…
В PUBG появились ИИ-боты на базе технологии NVIDIA…
Проект NVIDIA Avatar Cloud Engine впервые была представлена ещё на Computex 2023 с обещанием «оживить» NP…
Игровой процесс оптимизирован в обновлении Black Desert Mobi…
Pearl Abyss анонсировала свежее обновление для Black Desert Mobile, направленное на оптимизацию игрового …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor