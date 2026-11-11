Sony отменила разработку Fairgames для PlayStation 5

Сегодня компания Sony официально отменила разработку Fairgames — многопользовательской игры про ограбления, которую анонсировали ещё в 2023 году. Проект изначально был частью масштабной стратегии компании по развитию сервисных игр для PlayStation, однако впоследствии Sony отказалась от нескольких подобных разработок, в том числе игр во вселенных God of War и The Last of Us. Кроме того, компания закрыла Concord вскоре после провального запуска. По данным Bloomberg, решение приняли после недавнего тестирования проекта — отзывы игроков и показатели удержания аудитории оказались неоднозначными и не достигли поставленных целей. В служебной записке руководства также упоминаются сложная ситуация на рынке PvP-шутеров и высокая конкуренция в этом жанре.

Стоит напомнить, что Sony приобрела Haven Studios в 2022 году и отмена Fairgames не приведёт к сокращению штата — разработчик игры, студия Haven Studios, теперь будет помогать другим командам PlayStation. Другой проект Sony в этом направлении — Marathon от Bungie — вышел в этом году, однако столкнулся с трудностями после запуска. Оказалось, что экстракшин-шутер в том виде, в котором его представляют себе разработчики, не особо интересен аудитории, и онлайн проекта с каждым днём падает всё ниже и ниже. Вероятно, в определённый момент проект просто переведут на условно-бесплатную модель монетизации, но пока что это выглядит маловероятным, так как фанаты игры будут огорчены. Будем ждать новостей.
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