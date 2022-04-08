Godfall Ultimate Edition выходит на ПК, PS5 и Xbox

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Counterplay Games выпустили издание Godfall Ultimate Edition на ПК, PlayStation и Xbox. Компания дает возможность приобрести как базовую игру, так и дополнение «Огонь и тьма» , а также разблокировать вознесенные и новые косметические наборы для вашего путешествия. Godfall Ultimate Edition теперь можно приобрести в официальных интернет-магазинах и Steam.

«Аперион находится на грани гибели. Вы — последний из валорианских рыцарей, богоподобных воинов, способных экипировать доблестные доспехи, легендарные наборы доспехов, которые превращают владельцев в непобедимых мастеров ближнего боя. Поднимитесь в Godfall, первой в своем роде ролевой игре с мародерством и слэшером. Godfall: Ultimate Edition — лучший и наиболее полный способ насладиться Godfall. Испытайте все обновления и улучшения с момента запуска, собранные в одном пакете Ultimate. Godfall: Ultimate Edition включает в себя базовую игру, дополнение «Огонь и тьма», а также наборы «Восхождение» и наборы для предварительного заказа, которые помогут вам в путешествии».