Godfall Ultimate Edition выходит на ПК, PS5 и Xbox

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Counterplay Games выпустили издание Godfall Ultimate Edition на ПК, PlayStation и Xbox. Компания дает возможность приобрести как базовую игру, так и дополнение «Огонь и тьма» , а также разблокировать вознесенные и новые косметические наборы для вашего путешествия. Godfall Ultimate Edition теперь можно приобрести в официальных интернет-магазинах и Steam.

«Аперион находится на грани гибели. Вы — последний из валорианских рыцарей, богоподобных воинов, способных экипировать доблестные доспехи, легендарные наборы доспехов, которые превращают владельцев в непобедимых мастеров ближнего боя. Поднимитесь в Godfall, первой в своем роде ролевой игре с мародерством и слэшером. Godfall: Ultimate Edition — лучший и наиболее полный способ насладиться Godfall. Испытайте все обновления и улучшения с момента запуска, собранные в одном пакете Ultimate. Godfall: Ultimate Edition включает в себя базовую игру, дополнение «Огонь и тьма», а также наборы «Восхождение» и наборы для предварительного заказа, которые помогут вам в путешествии».
В Valorant появился умный фильтр для плохих слов…
В Valorant появился умный фильтр для плохих словЕсли вы не хотите отключать звук некоторых игроков Valorant, даже если они время от времени оставляют отр…
Apex Legends Mobile будет доступен в 10 странах…
Apex Legends Mobile будет доступен в 10 странахEA объявила, что Apex Legends Mobile будет иметь ограниченный региональный запуск в десяти странах. Он на…
Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим D…
Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим DФевральский патч PUBG: New State уже вышел, принеся с собой кучу нового контента и улучшений, в том числе…
Новое обновление God of War для ПК добавляет новые функции и…
Новое обновление God of War для ПК добавляет новые функции иВыпущено обновление 1.0.5 для игры God of War на ПК, в котором добавлены новые функции для ПК-порта и уст…
Приключенческая ролевая игра с открытым миром Elden Ring офи…
Приключенческая ролевая игра с открытым миром Elden Ring офиСегодня официально выпущена игра Elden Ring созданной командой, стоящей за такими культовыми играми, как …
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летом…
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летомРазработчик Hello Games во время последнего анонса Nintendo Direct, сообщил что No Man's Sky выходит на N…
Cyberpunk 2077 Night City выглядит более живым с модом…
Cyberpunk 2077 Night City выглядит более живым с модомНочной город Cyberpunk 2077 может выглядеть немного мертвым из-за ограниченного количества NPC, отображае…
Call of Duty Warzone появился автоматический режима бога про…
Call of Duty Warzone появился автоматический режима бога проБлокировка читеров не всегда работает, потому что обычно они могут создать другую учетную запись. Новый D…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor