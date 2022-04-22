Годзилла и Кинг-Конг появятся в Call of Duty: Warzone

Кроссоверы между играми и фильмами становятся все более распространенными. В тот же день, когда стало известно, что Wu-Tang Clan появится в Fortnite, Activision Blizzard подтвердила слухи о своем кроссовере Call of Duty: Warzone. Годзилла и Кинг-Конг появятся в королевской битве 11 мая.

Обновление называется Operation Monarch, и не совсем понятно, как именно эти киномонстры впишутся в Warzone. Тем не менее, в сообщении отмечается, что на мероприятии будет представлен новый режим Quads для четырех игроков, «основанный на нескольких классических играх с поворотом размером с титана». Несмотря на их милитаристские настроения и настройки, Warzone и серия Call of Duty в целом никогда не отличались своим гиперреализмом. У них давно есть зомби-режимы. Тем не менее, это кажется странным кроссовером, особенно учитывая, что фильм «Годзилла против Конга» вышел более года назад.
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