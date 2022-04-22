Годзилла и Кинг-Конг появятся в Call of Duty: Warzone

Кроссоверы между играми и фильмами становятся все более распространенными. В тот же день, когда стало известно, что Wu-Tang Clan появится в Fortnite, Activision Blizzard подтвердила слухи о своем кроссовере Call of Duty: Warzone. Годзилла и Кинг-Конг появятся в королевской битве 11 мая.