Гоночный дрон DRL Racer4 Street

Система стабилизации и управления полетом, моторы, состоящая из ста светодиодов программируемая подсветка, а также встроенная камера работают от аккумулятора ёмкостью 2200 мАч. В отличие от доступной исключительно участникам чемпионата версии дрона, серийный DRL Racer 4 Street будет поставляться с комплектующими, которые легко найти в продаже.Для придания дрону лёгкости корпус был изготовлен из пластика, усиленного углеродным волокном. По всей площади расположены светодиоды. Модель комплектуется четырьмя пропеллерами, при этом, по заверению производителя, подъёмная сила каждого составляет 1850 граммов. Максимальная скорость DRL Racer 4 Street может достигать внушительных 145 км/ч.Стоимость новинки составит 599 долларов.