Google Play Store получил UPI в качестве способа оплаты

2019-09-08, Автор - Adelia; Продукт - Google Play Store ; [105]
Google в четверг официально объявил о добавлении Unified Payments Interface (UPI) в качестве новой опции оплаты в магазине Google Play для своих пользователей в Индии.

Пользователи должны будут связать свой идентификатор UPI (VPA) в биллинге Google Play Store и использовать свой банковский счет для удобного совершения покупок в приложениях .

«Индийские разработчики приложений уже строят успешные компании в магазине Google Play, предлагая широкий выбор великолепных приложений в разных категориях, и мы стремимся помочь им расти», - говорит Саураб Агарвал, глава Google Play Retail и активации платежей - Индия, Вьетнам и Новая Зеландия.

Добавление UPI в магазине Google Play позволит большему количеству людей использовать премиум-приложения, игры и контент внутри приложений и поможет разработчикам и создателям охватить более широкую аудиторию для своих приложений и контента.

В настоящее время UPI используется большинством приложений и служб в качестве одного из утвержденных способов оплаты, включая собственное приложение Google для цифровых платежей Google Pay.


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