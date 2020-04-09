Google Stadia дарит два месяца подписки уровня Pro бесплатно

С момента запуска проекта доступ к разрешению 4K был доступен только подписчикам Pro уровня. Теперь же компания Google решила подарить всем зарегистрировавшимся подписку Pro. Для этого вам понадобиться устройство с поддержкой Chromecast Ultra.

Зарегистрировавшись в Stadia, пользователь получит два месяца подписки уровня Pro. Это дает право получить доступ к играм Destiny 2: The Collection, Gylt, GRID и к другим играм.

После завершения бесплатного доступа, вы можете отказаться от подписки. Стоимость подписки Stadia Pro составляет 10 долларов в месяц.