Google Stadia расширяет поддержку мобильных устройств

Компания Google выпустила приложение Stadia для множества мобильных устройств работающих на операционной системе Android. Stadia позволяет транслировать игру на телевизоре с помощью Google Chromecast.

Список мобильных телефонов большой. В их число относятся смартфоны компании Samsung: серия Galaxy, включая выпущенные недавно Samsung Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra. Смартфоны компании Razer: Razer Phone и Razer Phone 2, а также устройства компании Asus: ASUS ROG и ASUS ROG Phone II.

Компания Google заявила, что продолжит расширять список поддерживаемых устройств.