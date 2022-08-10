Google Stadia выпустила важнейшее обновление

Сервис Google Stadia по-прежнему жив и здоров — и сделал несколько обновлений, которые упростят прямую трансляцию игр. Разработчики XDA сообщили, что Stadia представит новую функцию Party Stream, которая позволяет игрокам в частном порядке транслировать свой игровой процесс для девяти других пользователей, которые могут выбрать либо совместную игру, либо просмотр. Во время этих трансляций пользователи могут воспользоваться функциями группового чата Stadia, включая смайлики и голосовые реакции. Представитель Google подтвердил эту новость Engadget по электронной почте. Stadia уже позволяет игрокам напрямую делиться своим игровым процессом на YouTube. Функция Party Stream предназначена для геймеров, которые не хотят транслировать свои игры по всему миру, а просто хотят поделиться ими с несколькими друзьями.

Мы уже видели, как такие платформы, как Discord (с его функцией Go Live), воспользовались этой потребностью в потоковой передаче игр для избранных. Party Stream также избавляет игроков Stadia от необходимости использовать Twitch для обмена играми с друзьями, что требует загрузки стороннего кодировщика. Другие обновления включают в себя возможность для игроков переключать устройства в середине игры, не прерывая прямую трансляцию. Например, вы можете транслировать игру Stadia со своего ПК, а затем продолжить играть в нее на своем устройстве Android, не прерывая сеанс потоковой передачи. По словам разработчиков XDA, Party Stream начали развертывать для пользователей в понедельник, так что в ближайшее время функция будет у всех.