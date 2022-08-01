Google не закрывает Stadia. Пока что

Вопреки тому, что вы, возможно, слышали за последние несколько дней, Google заявляет, что не закрывает свой игровой сервис Stadia. Компания опубликовала заявление после того, как ранее на этой неделе начали распространяться слухи о том, что она закроет платформу в конце этого года. «Stadia не закрывается», — сообщил официальный аккаунт Stadia в социальной сети обеспокоенному фанату. «Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу и Stadia Pro». Некоторые поклонники Stadia были убеждены, что Google, наконец, отключит сервис после того, как Коди Огден из Killed by Google поделился сообщением из фан-группы в Facebook. Согласно сообщению, «старый коллега и друг» сообщил инсайдеру, что Google недавно провел встречу, чтобы обсудить будущее Stadia — или его отсутствие.

Они заявили, что к концу лета компания закроет платформу и сделает это, используя ту же стратегию, что и в Google Play Music. То, что даже слухи из сомнительных источников вызвали переполох в сообществе Stadia, неудивительно. Служба находится под длительным наблюдением за смертью с тех пор, как Google закрыл свои собственные студии. Инцидент подчеркивает нездоровые и даже негативное отношение людей с такими технологическими компаниями, как Google. Вероятно, геймеры подсознательно уверены в том, что сервис скоро закроют, и именно из-за этого пользователи так быстро поверили в смерть платформы даже без официальной информации в прессе.