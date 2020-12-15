Google прекращает производство Home Max

В это трудно поверить, но умные колонки присутствуют на рынке уже более полувека. Amazon запустил Echo, который тогда считался диковинкой, в конце 2014 года, а Google последовал за ним двумя годами позже, выпустив динамик Home. В конечном итоге Google расширила это до новой линейки умных динамиков под брендом «Home», но теперь это просто сноска в истории, поскольку последний в своем роде, Google Home Max, официально распродан и снят с производства. Конечно, производитель всё еще будет заниматься производством умных колонок и работы в этом направлении никто из крупных производителей не прекращал. Но, вероятно, производитель просто сменит курс, сделав упор на других возможностях, которых в данном устройстве не было. Ждем новых колонок Google.