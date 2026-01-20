Обзор Яндекс Станции 3: самая яркая колонка компании

Трудно поверить, но уже прошло три года с момента выхода второй станции и вот наконец Яндекс приготовили обновленную базовую модель — Станция 3. Новинка стала круче и по характеристикам, и по звуку. Однако, что бросается в глаза сразу — эмбиент-подсветка.

Комплектация

Новинка поставляется в светлой коробке, которую удобно открывать без ножа — просто тянем за специальный стикер. Внутри сама колонка и адаптер питания на 65 Вт с кабелем USB-C. Провод длинный (1,8 м) и, увы, несъемный, намертво интегрированный в блок. Заменить его на свой не получится.Однако в случае выхода из строя или если вам захочется зачем-то заменить адаптер сделать это будет несложно. Подойдет адаптер на 65 Вт от ноутбука Huawei или Honor — проверено, всё работает отлично. Так что имейте ввиду.

Внешний вид

Дизайн обновили, но преемственность сохранили. Станция 3 стала более футуристичной, но при этом универсальной — простой и строгий «брусочек» без лишних изысков. Это не футуристичная VK Капсула или Сбер Boom, а просто привычный пластиковый прямоугольник со скруглениями. Корпус по классике обтянут качественной акустической тканью, которая приятна на ощупь и даже выдерживает не грубое внешнее воздействие, что будет полезно, если дома есть коты.

Громкость регулируется круговым движением пальца по выемке — интуитивно и удобно, крутить ничего не надо.

Тап по центру отвечает за пауза/старт воспроизведения, свайпы влево-вправо — переключают треки.

Длительное нажатие по пиктограмме Алисы вызывает ассистента.

Нажатие на вертикальную палочку включает или выключает подсветку.

Габариты при этом подросли. Если сравнивать с прошлым поколением, новинка стала заметно крупнее и тяжелее (1,76 кг), чтобы вместить больше динамиков и подсветку. На выбор три цвета: строгий черный, универсальный серый и сдержанный фиолетовый. При этом кнопка аппаратного отключения микрофонов сохранилась — можно не переживать за приватность.Верхняя панель претерпела изменения — лишилась механических элементов и стала полностью сенсорной:По большей степени сенсорные клавиши нужны только на запасной случай. Управлять колонкой можно через приложение, а ещё проще голосом. Правда в последнем случае вы ограничены в возможностях регулировки эмбиент-подсветки — коронной фишки колонки.

Функция, которая на бумаге кажется ребячеством на деле оказалась удобной и полезной. В заднюю часть корпуса встроена световая панель, почти как в эмбиент-лампе от Яндекс, только количество диодов меньше и возможности скромнее.Сзади под рассеивателем установлено 12 светодиодов с поддержкой 16 млн цветов. Управлять можно голосом или через приложение. Самое главное — ставить колонку нужно в 10–20 см от стены, чтобы свет красиво рассеивался, создавая этот эмбиент. Сильно близко ставить нет смысла — пучок света не будет рассеиваться качественно и могут быть заметны пятна от диодов.

Режимов свечения масса. Есть как классическая «Светомузыка», которая пульсирует в такт трекам — драм энд бейс или техно лучше не включать, глаза могут устать. Есть и более скромные сценарии: свеча — имитирует мягкое мерцание огня, лава лампа или ночник. То есть можно поставить колонку на кухне и не включая свет на кухне встать попить воды, не ударившись о кота.

Помимо этого, вернулся LED-дисплей, который убрали во второй версии. Экран стал ярче и крупнее, так что посмотреть погоду или увидеть уровень установленной громкости можно с пяти метров. Сам дисплей умеет показывать время, погоду, эквалайзер и даже глаза Алисы — мелочь, а приятно.

Звук

Подсветки, экраны и прочее — это всё то, что идёт в довесок, а в колонке главное — звук и его прокачали. Вместо двух динамиков теперь целых пять: один «бьет» вперед, два широкополосных — в стороны, плюс два отдельных вуфера отвечают за басы. Поэтому суммарная мощность выросла с 30 Вт в Станции 2 до 50 Вт.Также обновили Room Correction до версии 2.0 и не зря. Фишка и правда полезная, она отвечает за коррекцию звука под комнату в зависимости от типа помещения и его акустической подготовленности. Это не маркетинговая мишура, эффект и правда чувствуется: вытаскиваем колонку с полки и ставим в центр комнаты — звук становится более объёмным разнонаправленным. Впрочем, если вы не искущенный любитель музыки разницу можете не уловить. В таком случае технологию можно отключить в приложении.

Если сравнивать с прошлым поколением звук стал плотнее, объемнее и серьезнее. Комнату в 25–30 «квадратов» колонка прокачивает уверенно. Бас упругий, вокал чистый, а на громкости до 90% никаких хрипов. Единственное, на сложных треках вроде тяжелого метала середина может немного теряться, но заметят это немногие, а при желании это можно откорректировать во встроенном эквалайзере придирки.Конечно, ждать чудес не стоит — это не флагманская «Станции Макс» с 65 Вт звуком и более глубоким басом. Но исходя из размеров корпуса Яндекс как будто выжали всё что могли. Колонка играет хорошо с разными жанрами и для домашнего устройства это главный показатель.

Умный дом и приложение

Для подключения колонки используется фирменное приложение «Дом с Алисой», если у вас уже есть умная колонка или телевизор Яндекс — оно вам должно быть известно. Подключается колонка несложно: подключаем колонку в сеть, нажимаем плюсик в правом верхнем углу, выбираем «Добавить устройство с Алисой» и подключаем колонку. Дальше следуем по инструкции, она понятная.

Не думаем, что есть смысл перечислять все базовые возможности Станции: включать музыку, таймер, будильник, говорить прогноз погоды — это норма для Алисы, такое умеют и самые младшие модели линейки. Здесь же добавили Zigbee и Matter over Wi-Fi, а потому Станция 3 может стать хабом для умного дома. Говоря простым языком, вы можете подключать лампочки, датчики и розетки напрямую к ней, минуя шлюзы сторонних производителей. Это удобно: меньше передаточных звеньев — выше надёжность.

Более того, благодаря встроенному нейропроцессору, базовые команды обрабатываются локально без выхода в интернет. Если дома внезапно отключат интернет, вы всё равно сможете голосом выключить свет или закрыть шторы. Умный дом не превратится в тыкву.Из удобного: есть быстрые команды, для которых не нужно сначала вызвать ассистента, а потом уже говорить свой запрос. Можно просто сказать: «Тише», «Пауза», «Дальше», «Тише», «Громче» — это реально полезные мелочи. И кстати микрофонов теперь шесть, а не четыре, так что голос ловят лучше.

Добавили детектор шума. То есть Станция слышит не только голос, но и, например может распознать плач ребенка, лай собаки, звук льющейся воды или разбитого стекла. На эти звуки можно «навесить» сценарии. Услышала плач — выключила музыку на всех станция и включила ночник. Кот мяукае— вот ему дополнительная порция из автокормушки (если она у вас умная, конечно). Здесь всё ограничивается возможностями дома.Управление хлопком — тоже новинка, но спорная. Это удобно, если зашли в комнату с занятыми руками, а выключатель далеко. Хлопнули в ладоши, и свет включился. В остальных случаях, если дома есть умные лампочки, проще их включить голосом. Прочая функциональность такая же, как и у моделей прошлых лет.

Итог

Яндекс Станция 3 — это не просто минорное обновление, а серьезная работа над ошибками и пожеланиями пользователей. Компания взяла всё лучшее от «двойки» (Zigbee), вернула любимый экран из первого поколения и добавила киллер-фичу в виде подсветки. Конечно, за свои 27 тысяч рублей (РРЦ) у неё немало конкурентов, но с подсветкой она такая одна. Если искали прикольную умную колонку себе или в подарок — выбор достойный.