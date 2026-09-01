Представлен умный потолочный вентилятор Xiaomi Mijia с LED-подсветкой диаметром 36 дюймов

Компания Xiaomi опубликовала на своём международном сайте потолочный вентилятор Mijia с LED-подсветкой диаметром 36 дюймов. Это достаточно уверенный сигнал о том, что устройство готовится к выходу на глобальные рынки, помимо Китая. Тем не менее, на данный момент эта модель ещё не появилась в продаже, например, в европейских странах. На площадке Alibaba цена указана в районе 80 долларов США, однако официальный ценник для конкретных регионов пока не объявлен. Вес устройства составляет приблизительно 4,3 килограмма. Оно рассчитано на работу от сети с напряжением от 100 до 240 вольт, что позволяет использовать его в разных странах с различными стандартами электропитания.

Совокупное потребление энергии достигает 64 ватт: 28 ватт приходится на работу самого вентилятора, а ещё 36 ватт — на светодиодную подсветку. Как заявляет производитель, подсветка обладает коэффициентом равномерности не ниже 0,7, обеспечивает освещённость от 300 люкс и выше, а также имеет индекс цветопередачи (CRI) Ra97. Благодаря этому цвета выглядят естественно и максимально приближены к тому, как они воспринимаются при дневном свете. Диапазон регулировки цветовой температуры составляет от 2700K до 5700K. Вентилятор умеет вращаться в двух направлениях — как по часовой стрелке, так и против неё. В тёплое время года прямое вращение создаёт лёгкий освежающий поток воздуха, а в холодный сезон реверс помогает равномерно распределять тёплый воздух, скопившийся под потолком, по всему помещению. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, но кроме того устройство можно подключить к системе умного дома, если она уже используется владельцем.
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