Philips Hue получит интеграцию с Sonos

Система умного освещения Philips Hue готовится к расширению своих возможностей за счёт новой опции, получившей название «Управление аксессуарами Sonos». Данная опция в основном рассчитана на то, чтобы дать владельцам возможность взаимодействовать с акустикой Sonos, используя для этого контроллеры Philips Hue, например, такие как компактная кнопка Hue Smart Button. Предполагается, что нововведение будет работать со всеми вариантами пультов и кнопок, выпускаемых в линейке Philips Hue. Благодаря этому пользователи смогут управлять музыкальным потоком, перелистывать композиции вперёд или назад, запускать заранее заданный трек или радиостанцию, а также менять уровень громкости. Ключевое достоинство подобной связки с Philips Hue состоит в том, что перечисленные действия можно интегрировать в уже созданные сценарии и автоматические алгоритмы. К примеру, есть возможность подсветить гостиную определённым оттенком и параллельно включить треки конкретного исполнителя — и всё это активируется одним нажатием на совместимом пульте.

Обмен данными между устройствами Philips Hue и техникой Sonos осуществляется через мост Philips Hue Bridge, то есть по локальной сети, без использования облачных серверов или интернет-соединения. Такой подход не только убирает лишний потенциальный источник сбоев, но и должен сократить время отклика, поскольку вся обработка происходит на месте. Чтобы активировать функцию, достаточно будет привязать учётную запись Sonos в приложении Philips Hue. На данный момент остаётся неясным, понадобится ли для работы этой опции более дорогая версия моста — Philips Hue Bridge Pro. Также пока не названа точная дата запуска функции управления аксессуарами Sonos для конечных пользователей.
Philips Hue получит интеграцию с Sonos…
Система умного освещения Philips Hue готовится к расширению своих возможностей за счёт новой опции, получ…
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