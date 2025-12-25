Да будет свет, тепло и уют. Обзор умного карниза и других новинок от Яндекса

Аккурат в отопительный сезон и под новогодние праздники Яндекс выпустила сразу пачку гаджетов для умного дома. Линейка пополнилась терморегулятором для батарей, атмосферной эмби-лампой и обновленным пультом с датчиками, но главной звездой релиза стал умный карниз. Все новинки подключаются к экосистеме, управляются голосом через Алису и, что самое важное, дружат с локальными сценариями благодаря протоколу Zigbee (за исключением, возможно, лампы, требующей Wi-Fi для сложных эффектов).

Умный карниз

Умный карниз — штука не новая и в целом довольно распространённая в системах умного дома, наравне с лампочками и различными датчиками. И так как Яндекс расширяет экосистему, было бы удивительно, если компания не представила такую базовую вещь, как карниз. Новинка мало чем отличается от решений конкурентов: телескопическая конструкция и моторчик на конце.

Важно отметить, что это не просто насадка на вашу старую гардину, а полноценное устройство. Старый карниз придется отправить на покой. Так как конструкция телескопическая, при покупке не нужно вымерять всё до миллиметра — есть два варианта размеров: первый от 1,6 до 3 метров и огромный от 2,5 до 4,5 метров. Для типовой квартиры первого варианта хватит с головой, а усиленный профиль выдерживает тяжелые шторы (блэкауты) весом до 40–50 кг 32.

Монтаж в целом несложный, особенно если дома есть перфоратор, шуруповерт, набор инструментов и в идеале ещё лазерный уровень. Если хочется сэкономить лишние пару часов — можно заказать услугу по монтажу при покупке в официальном магазине. Главное учитывайте, что комплектный провод короткий — меньше метра, так что для питания карниза нужна розетка под потолком. Провод съёмный, при желании можете заменить на другой — это стандартный CEE 7/16.

Голосом и через приложение «Дом с Алисой». Степень открытия регулируется от 0 до 100%.

Руками (функция Touch Motion). Стоит лишь слегка потянуть штору в нужную сторону, как мотор подхватит движение и закроет или откроет её до конца.

Сценариями. Самое удобное — настроить открытие по будильнику, чтобы просыпаться от солнечного света, или закрытие с наступлением сумерек. К примеру, можно настроить, чтобы в 7 утра или при восходе солнца шторы автоматически открывались. Самое оно, если вы давно мечтали о более плавном пробуждении.

Для работы карниза нужен шлюз с поддержкой Zigbee — это может быть Яндекс Станция 2/3, Станция Макс, Миди или отдельный Хаб. Управлять устройством можно тремя способами:

Степень открытия/закрытия можно регулировать от 0 до 100%, что довольно удобно. Также можно создать сценарии, чтобы шторы открывались по будильнику — удобно.

Работает мотор шустро, 300 см проезжает секунд за 15–20, а по громкости карниз не шумнее, чем обычный карниз — заявлено 35 дБ. Ценник, конечно, может показаться недешевым — от 13 тысяч за маленькую версию и от 16 тысяч за версию до 4,5 метров. С другой стороны — один раз повесил и забыл на много лет.

Эмби-лампа

Данная лампа это, проще говоря, умный RGB-светильник с больше, чем сотней независимых RGB-светодиодов — недурно. Это позволяет использовать лампу и как декоративный акцент в интерьере, и как вполне функциональный прикроватный источник света, например, для чтения. Главное, чтобы рядом была розетка, хотя как рядом: провод 1,8 метра, так что не требует максимальной близости к сети.

А вот подключение к сети W-Fi лишним не будет, устройство всё же смарт и подключается к умному дому через приложение. Яндекс заботливо предусмотрел целую россыпь режимов свечения: тут и огонь, и эквалайзер для игры светом в такт музыке, лава-лампа и прочие, в том числе статическое свечение различным цветом и яркостью. Все эти они запускаются как голосом, если запомните их названия, так и через приложение.

К работе устройства не придраться: яркости света и режимов свечения предостаточно, чтобы покрыть все возможные сценарии для создания уютной атмосфере дома или, например, романтического вечера. Ценник, кстати, приятный — около 5 тысяч рублей. Можно и себе купить или кому-то в качестве подарка взять.

Умный пульт

Умный пульт — одно из первых устройств из экосистемы Яндекс, которое появилось у меня дома и дома у родителей. Вещь простая, а пользы на каждый рубль. А это новая версия с датчиком температуры и влажности, что зимой полезно, особенно если есть дети. С его помощью можно установить температуру на обогревателе с ИК-портом или запустить увлажнитель, если воздух сухой.

Сценариев использования может быть много, главное, чтобы дома был интернет, а на технике — ИК-приемник. Чтобы воспользоваться пультом его нужно запитать через USB-C от розетки и добавить девайс в приложение. Далее добавляем технику, которой хотите управлять и настраиваем. При цене в 1,5 тысячи рублей — отличное предложение.

Умный терморегулятор

Такие решения есть у большого количества компаний, теперь в их числе и Яндекс. Умный терморегулятор — вещь полезная, а в установке не сложнее замены лампочки. У меня вся процедура заняла от силы пять минут: снимаем старую термоголовку и накручиваем новую — всё

Для подключения используется безопасный протокол ZigBee. Это, кстати, позволяет регулировать температуру даже без интернета — заранее настроенные сценарии будут работать без Сети. Например, можно задать период с 00:00 до 8:00, чтобы Алиса держала стабильные +22 градуса.

Что касается шума — тут Яндекс держит марку. Заявлено 35 дБ, но по факту даже в полной тишине звук работы механизма неуловим. Если вы искали решение для автоматизации отопления, этот девайс — отличный вариант, тем более ценник не кусается — 3,5 тысячи рублей.

Итоги

Яндекс продолжает уверенно закрывать пробелы в своей линейке устройств. Если раньше для автоматизации штор или управления батареями приходилось заказывать гаджеты сторонних, «танцевать с бубном» при подключении и мириться с тем, что они могут «отвалиться» в самый неподходящий момент, то теперь ситуация изменилась. Компания предлагает нативное решение, которое работает из коробки.