Да будет свет, тепло и уют. Обзор умного карниза и других новинок от Яндекса

Важно отметить, что это не просто насадка на вашу старую гардину, а полноценное устройство. Старый карниз придется отправить на покой. Так как конструкция телескопическая, при покупке не нужно вымерять всё до миллиметра — есть два варианта размеров: первый от 1,6 до 3 метров и огромный от 2,5 до 4,5 метров. Для типовой квартиры первого варианта хватит с головой, а усиленный профиль выдерживает тяжелые шторы (блэкауты) весом до 40–50 кг 32.
Монтаж в целом несложный, особенно если дома есть перфоратор, шуруповерт, набор инструментов и в идеале ещё лазерный уровень. Если хочется сэкономить лишние пару часов — можно заказать услугу по монтажу при покупке в официальном магазине. Главное учитывайте, что комплектный провод короткий — меньше метра, так что для питания карниза нужна розетка под потолком. Провод съёмный, при желании можете заменить на другой — это стандартный CEE 7/16.
Для работы карниза нужен шлюз с поддержкой Zigbee — это может быть Яндекс Станция 2/3, Станция Макс, Миди или отдельный Хаб. Управлять устройством можно тремя способами:
Степень открытия/закрытия можно регулировать от 0 до 100%, что довольно удобно. Также можно создать сценарии, чтобы шторы открывались по будильнику — удобно.
Работает мотор шустро, 300 см проезжает секунд за 15–20, а по громкости карниз не шумнее, чем обычный карниз — заявлено 35 дБ. Ценник, конечно, может показаться недешевым — от 13 тысяч за маленькую версию и от 16 тысяч за версию до 4,5 метров. С другой стороны — один раз повесил и забыл на много лет.
А вот подключение к сети W-Fi лишним не будет, устройство всё же смарт и подключается к умному дому через приложение. Яндекс заботливо предусмотрел целую россыпь режимов свечения: тут и огонь, и эквалайзер для игры светом в такт музыке, лава-лампа и прочие, в том числе статическое свечение различным цветом и яркостью. Все эти они запускаются как голосом, если запомните их названия, так и через приложение.
К работе устройства не придраться: яркости света и режимов свечения предостаточно, чтобы покрыть все возможные сценарии для создания уютной атмосфере дома или, например, романтического вечера. Ценник, кстати, приятный — около 5 тысяч рублей. Можно и себе купить или кому-то в качестве подарка взять.
Сценариев использования может быть много, главное, чтобы дома был интернет, а на технике — ИК-приемник. Чтобы воспользоваться пультом его нужно запитать через USB-C от розетки и добавить девайс в приложение. Далее добавляем технику, которой хотите управлять и настраиваем. При цене в 1,5 тысячи рублей — отличное предложение.
Для подключения используется безопасный протокол ZigBee. Это, кстати, позволяет регулировать температуру даже без интернета — заранее настроенные сценарии будут работать без Сети. Например, можно задать период с 00:00 до 8:00, чтобы Алиса держала стабильные +22 градуса.
Что касается шума — тут Яндекс держит марку. Заявлено 35 дБ, но по факту даже в полной тишине звук работы механизма неуловим. Если вы искали решение для автоматизации отопления, этот девайс — отличный вариант, тем более ценник не кусается — 3,5 тысячи рублей.