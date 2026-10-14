Apple представила устройства умного дома Home Collection

Компания Apple совместно с LG Electronics и Schneider Electric представила Apple Home Collection — линейку устройств для умного дома, рассчитанных на простую настройку и повседневное использование. В неё вошли камеры видеонаблюдения, умный дверной замок и два термостата. По сути, коллекция представляет собой стартовый набор для тех, кто хочет оборудовать дом интеллектуальными устройствами без сложной настройки. Устройства Apple Home Collection — первые гаджеты для умного дома, разработанные специально для платформы Apple Home при непосредственном участии самой компании. Ранее Apple полагалась на сторонних производителей, выпускавших совместимые аксессуары.

В этот раз партнёры занимались производством устройств, а Apple участвовала в разработке каждого из них. По заявлению компании, все продукты должны беспроблемно работать с экосистемой Apple Home. Кроме того, при разработке Apple Home Collection компания уделила особое внимание простоте первоначальной настройки, надёжности при ежедневном использовании и защите персональных данных. Все аксессуары работают через приложение «Дом» от Apple, поэтому устанавливать дополнительные программы или создавать учётные записи сторонних сервисов не требуется. Подключение организовано по аналогии с настройкой HomePod или AirPods — достаточно поднести iPhone к устройству, после чего смартфон распознает его с помощью Bluetooth и NFC. Это должно быть довольно безопасным решением.