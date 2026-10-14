Apple представила устройства умного дома Home Collection

В этот раз партнёры занимались производством устройств, а Apple участвовала в разработке каждого из них. По заявлению компании, все продукты должны беспроблемно работать с экосистемой Apple Home. Кроме того, при разработке Apple Home Collection компания уделила особое внимание простоте первоначальной настройки, надёжности при ежедневном использовании и защите персональных данных. Все аксессуары работают через приложение «Дом» от Apple, поэтому устанавливать дополнительные программы или создавать учётные записи сторонних сервисов не требуется. Подключение организовано по аналогии с настройкой HomePod или AirPods — достаточно поднести iPhone к устройству, после чего смартфон распознает его с помощью Bluetooth и NFC. Это должно быть довольно безопасным решением.