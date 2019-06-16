Google создала видеоигру для создания видеоигр

Google создала игру Game Builder, которая позволит создавать простые игры в стиле Minecraft.

В игре можно перетаскивать персонажей и декорации в пустую песочницу, создавать свой мир, а затем использовать предустановленные команды, чтобы связать всё воедино. Игра бесплатная и доступна как для Windows, так и для MacOS. Игра появилась на сайте Google для экспериментальных проектов Area 120. Некоторые из проектов быстро исчезли, остальные проникли в другие продукты Google. Game Builder был доступен в Steam ещё с 1 ноября прошлого года (у игры уже есть 190 «очень положительных» отзывов), но Google опубликовала её только сейчас, что наверняка привлечёт гораздо больше людей.

Game Builder имеет кооперативный режим, поэтому несколько человек могут создать игру одновременно. Вы также можете поделиться своими творениями и просматривать игры других пользователей. Хотя основная идея игры заключается в том, чтобы позволить людям начать разработку без какого-либо опыта в кодировании, игра позволяет людям становиться более продвинутыми по мере роста их интереса. Более опытные пользователи смогут дополнить созданный проект с помощью JavaScript.