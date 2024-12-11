Google учит ИИ играть в Clash of Clans

Компания Google только что анонсировала нейросеть Gemini 2.0, а затем в рамках серии новостей рассказала о том, что специалисты поискового гиганта уже исследуют вопрос того, как ИИ-агенты, созданные с использованием Gemini 2.0, могут понимать правила видеоигр и помогать игрокам в процессе их прохождения. По словам генерального директора Google DeepMind, такие агенты способны анализировать игру, основываясь исключительно на происходящем на экране, и в режиме реального времени предлагать, что делать дальше. Кроме того, они могут использовать Google Search для доступа к огромному объёму информации о видеоиграх в интернете. Судя по данным специалистов, компания Google тестирует возможности агентов по интерпретации правил и задач в Clash of Clans и Hay Day от компании Supercell.

И на самом деле неудивительно, что Google занимается разработкой подобных решений — в теории, ИИ-агент, который помогает с решением стратегий или головоломок, может быть полезен игрокам. Однако, судя по всему, эта работа находится на очень ранней стадии, и возникает множество вопросов о том, насколько эффективны советы, которые дают такие агенты. Всё же искусственный интеллект по сей день может допускать катастрофические ошибки, которые человек бы не сделал при всём желании. Вероятно, в будущем система будет работать гораздо лучше, но пока что компании предстоит много работать в этом направлении и создавать продвинутые нейросети для взаимодействия с играми.