Графический пакет Minecraft Super Duper был отменен

Пару лет назад, во время E3, Microsoft объявила, что выпустит собственный Super Duper Graphics Pack для Minecraft, первый кроссплатформенный графический пакет, сравнимый с некоторыми модами, которые были доступны на ПК в течение многих лет. Mojang молчал об этом с момента своего первоначального объявления, но сегодня было объявлено, что проект был отменен из-за технических проблем.

В течение многих лет у игроков ПК были пакеты текстур и шейдеров высокого разрешения для Minecraft, некоторые из них работают очень хорошо, другие более требовательны. С помощью Super Duper Graphics Pack Mojang надеялся привнести «новый взгляд на Minecraft» на несколько платформ, а не только на ПК. К сожалению, пакет «оказался слишком технически сложным для реализации в соответствии с планом».

Команда Minecraft не выделяет какую-либо платформу, в частности, в качестве основной причины проблем, просто заявляя, что они не были довольны «тем, как пакет работает на разных устройствах». Учитывая, что Minecraft доступен на ПК, Xbox, Nintendo Switch, PS4, а также на iOS и Android, проблемы могли возникнуть с любой платформы.