Gran Turismo 7 снята с продажи в России

Gran Turismo 7 вышла сегодня на PlayStation 5 и PlayStation 4 по всему миру, но игра была незаметно снята с продажи в России. Как сообщает Eurogamer, последняя игра в серии, разработанная Polyphony Digital, недоступна для покупки в России, так как прошлой ночью Sony приняла решение снять игру с продажи в России. На странице игры в магазине в России мало что говорится о ситуации, только подтверждается, что дата релиза ожидает подтверждения.

Многие разработчики и издатели прекращают продавать свои игры в России из-за текущего конфликта в Украине. Польские разработчики CD Projekt Red и Bloober Team вчера подтвердили, что сняли свои продукты с продажи в России и Беларуси до особого распоряжения.