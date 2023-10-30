Grand Theft Auto 6 получит более реалистичные анимации

Сегодня достаточно авторитетное иностранное издание заявило, что видеоигра Grand Theft Auto 6 будет предоставлять геймерам более разнообразные и реалистичные анимации по сравнению с предыдущими частями серии. Всё дело в том, что один из журналистов на просторах интернета обнаружил патент, поданный компанией Take-Two Interactive, материнской компанией Rockstar Games, который касается создания уникальных игровых анимаций на базе передовой технологии. В документации данного патента описывается уникальная система анимации с библиотекой отдельных моделируемых блоков для движений персонажей, которые можно комбинировать разными способами для создания разнообразных уникальных анимаций, что приведёт к повышению уровня реалистичности графики в игре.

В документе указано, что благодаря модульности новой технологии разработчики могут создать десятки или даже сотни вариаций ходьбы, бега, прыжков и прочих событий в виртуальном мире. При этом передовая технология будет использоваться даже в работе NPC, что, возможно, сделает Grand Theft Auto 6 одной из самых захватывающих игр с открытым миром. С другой стороны, нужно понимать, что наличие патента вовсе не говорит о том, что технология на самом деле будет задействована разработчиками на момент релиза. Есть большая доля вероятности, что патент был получен недавно, а значит, интегрировать новую систему анимации будет тяжело, когда игра уже более или менее готова к официальному анонсу.
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