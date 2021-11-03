Grand Theft Auto III отмечает 20-летие

В этом месяце Grand Theft Auto III отмечает свое 20-летие, и поэтому новое издание Grand Theft Auto III The Definitive Edition готовится к запуску через неделю 11 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на PlayStation Now с 7 декабря. Разработчики из Insomniac, Bend Studio, London Studio, Capcom, Remedy и других делятся воспоминаниями о революционной игре с открытым миром.