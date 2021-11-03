Grand Theft Auto III отмечает 20-летие

Запуск GTA III вызвал волну волнений по всей игровой индустрии, очаровывая игроков и вдохновляя разработчиков игр на другой подход к игровому дизайну. В ознаменование большой 20-летней вехи новаторской игры создатели из PlayStation Studios и ведущие сторонние разработчики, оставили свои комментарии о легендарной игре GTA III. Ознакомьтесь со всеми комментариями разработчиков, которые участвовали в создании Grand Theft Auto III, перейдите в официальный блог PlayStation, где старший директор SIE Content Communications Сид Шуман обсуждает 20-летнее наследие Grand Theft Auto III, которое было запущено в октябре 2001 года.