Grand Theft Auto III отмечает 20-летие

В этом месяце Grand Theft Auto III отмечает свое 20-летие, и поэтому новое издание Grand Theft Auto III The Definitive Edition готовится к запуску через неделю 11 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на PlayStation Now с 7 декабря. Разработчики из Insomniac, Bend Studio, London Studio, Capcom, Remedy и других делятся воспоминаниями о революционной игре с открытым миром.

Запуск GTA III вызвал волну волнений по всей игровой индустрии, очаровывая игроков и вдохновляя разработчиков игр на другой подход к игровому дизайну. В ознаменование большой 20-летней вехи новаторской игры создатели из PlayStation Studios и ведущие сторонние разработчики, оставили свои комментарии о легендарной игре GTA III. Ознакомьтесь со всеми комментариями разработчиков, которые участвовали в создании Grand Theft Auto III, перейдите в официальный блог PlayStation, где старший директор SIE Content Communications Сид Шуман обсуждает 20-летнее наследие Grand Theft Auto III, которое было запущено в октябре 2001 года.
Комментарии и отзывы Grand Theft Auto III
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