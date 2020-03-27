Grand Theft Auto IV: Complete Edition возвращается в Steam

2020-03-27, Автор - Ramil; Продукт - Grand Theft Auto IV: Complete Edition; [21]
В январе Grand Theft Auto IV нельзя было больше покупать в магазине Steam. Теперь после нескольких месяцев перерыва Grand Theft Auto IV возвращается в магазин Steam с изданием Grand Theft Auto IV: Complete Edition.

Grand Theft Auto IV: Complete Edition будет включать в себя базовую игру и два дополнительных дополнения. Сохраненные файлы между старой версией и новой версией совместимы.

Многопользовательский режим не будут доступны, а также удалены некоторые радиостанции, это Vice City FM, Self-Actualization FM и RamJam FM. Grand Theft Auto IV: Complete Edition необходимо активировать через Rockstar Social Club.

Комментарии и отзывы Grand Theft Auto IV: Complete Edition
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