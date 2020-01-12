Grand Theft Auto IV перестала продаваться в Steam по неизвестной причине

Grand Theft Auto IV, известная игра 2008 года с открытым миром, больше не доступна в Steam с этих выходных. Причина, из-за чего игра была исключена из сервиса, неизвестна.

Игровые СМИ, такие как Neowin, обратились к разработчику Rockstar Games за комментариями по поводу прекращения продаж, но они еще не ответили. Полное издание игры также недоступно. Это может быть связано с правами: лицензионная музыка может использоваться в игре в течение ограниченного периода времени, прежде чем ее нужно будет снова удалить. Вероятно, по этой причине GTA IV, получила патч в апреле 2018 года, но музыка была также возвращена в августе прошлого года.

Также в официальном магазине Rockstar и лаунчере Rockstar GTA IV не найти, но есть более старые игры, такие как GTA: Vice City и GTA 3.