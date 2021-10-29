Grand Theft Auto: San Andreas выходит на Oculus Quest 2

Во время Facebook Connect 2021 Марк Цукерберг объявил, что Grand Theft Auto: San Andreas находится в разработке для гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2. Никаких других деталей, таких как цена, дата выпуска или даже краткий фрагмент игры, не было показано во время мероприятия. На сайте Oculus есть сообщение в блоге , подтверждающее, что игра выходит. В нем говорится: «Это проект, которому много лет, и мы не можем удержаться, чтобы показать вам больше».

Компания не сообщила, основана ли VR-версия San Andreas на обновленной версии или классической версии для PS2.
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