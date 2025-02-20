Grand Theft Auto V получит рейтрейсинг и не только

Игроки на ПК также смогут воспользоваться возможностями GTA Online, уже доступными на PS5 и Xbox Series X/S, включая новые автомобили и улучшения в автомастерской Hao’s Special Works, а также оформить подписку GTA Plus для доступа к эксклюзивному контенту. Однако Rockstar предупреждает, что оригинальная версия GTA Online на ПК будет отделена в «отдельную версию», и игроки, оставшиеся на старой версии, не смогут играть с теми, кто перейдёт на обновленную. Обе версии будут доступны как текущим, так и новым игрокам, но почему геймеров решили так сильно разделить — не совсем понятно. Помимо этого, Rockstar продолжает работу над Grand Theft Auto VI, выход которой запланирован на осень этого года для PS5 и Xbox Series X/S. Но, учитывая столь крупный апдейт для старой игры, есть ощущение, что релиз новинки перенесут.