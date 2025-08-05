Grand Theft Auto VI будут продавать за 100 долларов на релизе

Grand Theft Auto VI может установить новые рекорды в игровой индустрии не только по прибыли, но и по стоимости самой игры — по мнению известного аналитика, это будет самый дорогой релиз на рынке. В беседе с The Telegraph аналитик компании Wedbush Securities Майкл Пактер, известный своими смелыми прогнозами, заявил, что ожидает цену в районе 100 долларов за стандартное издание GTA VI на старте продаж. Это сделает игру первой в истории, которая будет продаваться по столь высокой цене — если не учитывать специальные и коллекционные версии. Однако, по мнению Пактера, высокая стоимость не помешает тайтлу стать колоссально прибыльным — он прогнозирует 10 миллиардов долларов совокупной выручки за всё время и около 500 миллионов долларов ежегодно от GTA Online.

Что касается бюджета проекта, аналитик оценивает его примерно в 1,5 миллиарда долларов с учётом маркетинга — аналогичную оценку ранее озвучивали и другие специалисты. Несмотря на различие в прогнозах, среди аналитиков царит общее мнение — GTA VI станет одним из самых масштабных релизов в истории видеоигр, если не самым крупным. В прошлом месяце партнёр инвестиционной компании Konvoy Джош Чэпман подтвердил их прогноз — 7,6 миллиарда долларов выручки только за первые два месяца после релиза, с окупаемостью потенциальных инвестиций в размере 2 миллиардов долларов всего за один месяц. Это огромные деньги, о которых другие разработчики и издатели могут только мечтать. Осталось только посмотреть, что будет на самом деле.
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