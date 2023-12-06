Grand Theft Auto VI не выйдет на ПК, но на это есть причина

Вчера, после нескольких лет ожиданий, слухов и утечек, компания Rockstar наконец выпустила первый трейлер Grand Theft Auto VI. Трейлер в целом понравился большинству зрителей, хотя некоторые пользователи были удивлены тем, что игра будет запущена только на Xbox Series X|S и PS5, а на ПК релиз пока что никто не анонсировал. Но стоит напомнить, что компания Rockstar придерживается такой стратегии уже много лет — компания выпускает игру на консолях, а через год или два — на ПК, чтобы избежать проблем с пиратством и прочими неприятностями. Правда, индустрия видеоигр за последние годы сильно изменилась, и вне консольных эксклюзивов, разработанных или оплаченных Sony, Nintendo или Microsoft, сейчас крайне редко большие AAA-игры выпускаются исключительно на консолях без версии для ПК. Почему бы не получить дополнительные деньги от игроков на ПК сразу после релиза?

Специалисты из PlayTracker сообщают, что у них есть ответ на этот вопрос. Согласно их данным, 44 процента игроков GTA V имеют игру на более чем одной платформе. Это необычно высокий показатель — в большинстве случаев с другими играми меньше 10 процентов игроков (то есть более чем в четыре раза меньше) приобретают игру хотя бы дважды. Другими словами, GTA — одна из немногих серий, за которыми геймеры так сильно следят, что не станут ждать портирования проекта на ПК, даже если обычно предпочитают эту платформу. Соответственно, издатель может выпустить игру на консоли, а затем на ПК, продав её дважды одному и тому же геймеру.
Трейлер GTA 6 выпустят уже 5 декабря…
Сегодня появилась официальная информация о том, что первый трейлер GTA 6 выйдет через несколько дней — уж…
Рынок видеоигр начал существенно сокращаться…
Где-то в 2018 году аналитики рынка развлечений были уверены в том, что сегмент видеоигр будет развиваться…
Скачать Майнкрафт 2024 на Телефон Бесплатно…
Скачайте новую версию Minecraft 2024 на Андроид бесплатно: получите доступ к Камерам …
В Starfield всё же добавят поддержку DLSS…
Сегодня вышел первый крупный патч для Starfield, исправляющий несколько критических ошибок, а также повыш…
Grand Theft Auto 6 получит более реалистичные анимации…
Сегодня достаточно авторитетное иностранное издание заявило, что видеоигра Grand Theft Auto 6 будет предо…
Cyberpunk 2077 вскоре будет больше нагружать процессор…
В ближайшее время видеоигру Cyberpunk 2077 ожидают внушительные изменения вместе с обновлением 2.0 и расш…
К релизу готовится яркая гоночная игра RC Revolution…
У нас просто шикарные новости для поклонников аркадных гонок — к релизу в четвёртом квартале текущего год…
Представлены системные требования для Assassin's Creed Mirag…
Если вдруг кто-то забыл, видеоигра Assassin's Creed Mirage выйдет всего через несколько недель, а сегодня…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor