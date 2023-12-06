Grand Theft Auto VI не выйдет на ПК, но на это есть причина

Вчера, после нескольких лет ожиданий, слухов и утечек, компания Rockstar наконец выпустила первый трейлер Grand Theft Auto VI. Трейлер в целом понравился большинству зрителей, хотя некоторые пользователи были удивлены тем, что игра будет запущена только на Xbox Series X|S и PS5, а на ПК релиз пока что никто не анонсировал. Но стоит напомнить, что компания Rockstar придерживается такой стратегии уже много лет — компания выпускает игру на консолях, а через год или два — на ПК, чтобы избежать проблем с пиратством и прочими неприятностями. Правда, индустрия видеоигр за последние годы сильно изменилась, и вне консольных эксклюзивов, разработанных или оплаченных Sony, Nintendo или Microsoft, сейчас крайне редко большие AAA-игры выпускаются исключительно на консолях без версии для ПК. Почему бы не получить дополнительные деньги от игроков на ПК сразу после релиза?

Специалисты из PlayTracker сообщают, что у них есть ответ на этот вопрос. Согласно их данным, 44 процента игроков GTA V имеют игру на более чем одной платформе. Это необычно высокий показатель — в большинстве случаев с другими играми меньше 10 процентов игроков (то есть более чем в четыре раза меньше) приобретают игру хотя бы дважды. Другими словами, GTA — одна из немногих серий, за которыми геймеры так сильно следят, что не станут ждать портирования проекта на ПК, даже если обычно предпочитают эту платформу. Соответственно, издатель может выпустить игру на консоли, а затем на ПК, продав её дважды одному и тому же геймеру.