Grand Theft Auto VI выйдет в формате метавселенной

Сегодня сайт информационное издание DigiDay сообщило, что Rockstar Games ведёт переговоры не только с создателями контента по GTA, но и с авторами из Fortnite и Roblox. Темой обсуждения является Grand Theft Auto VI и возможное расширение игры за счёт пользовательского контента. По данным источников, разработчики планируют предоставить создателям возможность модифицировать игру, вероятно, в её онлайн-режиме, предоставляя возможность создавать уникальный контент для своих сообществ. По информации от трёх анонимных инсайдеров, переговоры пока находятся на ранней стадии. Неизвестно, предложит ли Rockstar авторам долю от доходов, как это происходит в Fortnite и Roblox. Тем не менее, компания уже давно делает шаги в этом направлении. Одним из самых значительных событий стало приобретение команды Cfx.re, разработавшей популярный ролевой мод FiveM для GTA.

«Если Rockstar действительно откроется для пользовательского контента, это изменит всю индустрию. Спрос на такой опыт огромен, и это может открыть невероятные возможности для студий, подобных нашей. Экономическая модель уже доказала свою эффективность, аудитория есть, и мы готовы создавать. Это именно тот момент, которого ждали авторы контента по GTA», — заявил один из инсайдеров. Интересно, что на фоне этих слухов генеральный директор Corsair Gaming предположил, что GTA VI может выйти на ПК раньше, чем ожидалось. Если Rockstar действительно делает ставку на метавселенную, логично запускать игру на максимально широкой платформе.