Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Unreal Engine 5 выглядит восхитительно

Вышел новый любительский трейлер Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Unreal Engine 5 и игра выглядит довольно эффектно.

Ранее в этом году Rockstar выпустила "Definitive Edition" своих классических игр Grand Theft Auto. Хотя визуальные эффекты оригинальных игр были улучшены, эти окончательные версии классических игр GTA по-прежнему работают на старом Unreal Engine 4 от Epic. Так как же должен выглядеть настоящий ремейк Vice City на совершенно новом игровом движке Epic? Ютубер «TeaserPlay» только что представил новое видео, демонстрируя свой фанатский ремейк классической игры 2002 года, работающей на Unreal Engine 5 с технологией Lumen. Unreal Engine 5 уже доступен для скачивания. Новый игровой движок был выпущен в прошлом месяце после того, как в начале этого года он стал доступен для предварительного просмотра. Помимо других функций, новый движок Epic использует Lumen для глобального освещения и отражений. «Lumen — это полностью динамическая система глобального освещения и отражений Unreal Engine 5, разработанная для консолей следующего поколения, и это система глобального освещения и отражений по умолчанию», — говорится в описании технологии. Lumen визуализирует диффузное взаимное отражение с бесконечными отражениями и непрямыми зеркальными отражениями в больших, детализированных средах в масштабах от миллиметров до километров.