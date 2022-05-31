Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Unreal Engine 5 выглядит восхитительно

Вышел новый любительский трейлер Grand Theft Auto: Vice City Remake на движке Unreal Engine 5 и игра выглядит довольно эффектно.

Ранее в этом году Rockstar выпустила "Definitive Edition" своих классических игр Grand Theft Auto. Хотя визуальные эффекты оригинальных игр были улучшены, эти окончательные версии классических игр GTA по-прежнему работают на старом Unreal Engine 4 от Epic. Так как же должен выглядеть настоящий ремейк Vice City на совершенно новом игровом движке Epic? Ютубер «TeaserPlay» только что представил новое видео, демонстрируя свой фанатский ремейк классической игры 2002 года, работающей на Unreal Engine 5 с технологией Lumen. Unreal Engine 5 уже доступен для скачивания. Новый игровой движок был выпущен в прошлом месяце после того, как в начале этого года он стал доступен для предварительного просмотра. Помимо других функций, новый движок Epic использует Lumen для глобального освещения и отражений. «Lumen — это полностью динамическая система глобального освещения и отражений Unreal Engine 5, разработанная для консолей следующего поколения, и это система глобального освещения и отражений по умолчанию», — говорится в описании технологии. Lumen визуализирует диффузное взаимное отражение с бесконечными отражениями и непрямыми зеркальными отражениями в больших, детализированных средах в масштабах от миллиметров до километров.
SumaiL присоединился к команде Nigma Galaxy по Dota 2…
SumaiL присоединился к команде Nigma Galaxy по Dota 2После нескольких тизеров, киберспортсмен SumaiL официально присоединился к составу Nigma Galaxy по Dota 2…
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern Warfar…
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern WarfarInfinity Ward выпустит новую Call of Duty в этом году, и она станет продолжением перезагрузки Modern Warf…
Дата выхода Marvel Midnight Suns подтверждена…
Дата выхода Marvel Midnight Suns подтвержденаБлагодаря недавнему отчету Reddit (найденному PCGamesN), игра Marvel Midnight Suns получила рейтинг в Южн…
Steam прекращает выплаты разработчикам России, Беларуси и Ук…
Steam прекращает выплаты разработчикам России, Беларуси и УкSteam прекратила выплаты для разработчиков и издателей игр в России, Беларуси и даже Украине. Компания не…
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt выходит в конце апреля…
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt выходит в конце апреляVampire: the Masquerade — Bloodhunt это бесплатная игра в жанре королевской битвы, разработанная и изданн…
Hello Neighbor 2 выйдет в декабре…
Hello Neighbor 2 выйдет в декабреHello Neighbor 2, долгожданное продолжение Hello Neighbor 2017 года получила официальную дату запуска. Ра…
Игра Splatoon 3 будет официально выпущена 9 сентября…
Игра Splatoon 3 будет официально выпущена 9 сентябряВ Splatoon 3 вернутся уже знакомые и любимые нами игровые режимы, а также совершенно новый кооперативный …
Resident Evil 2, 3 и 7 получат бесплатные обновления следующ…
Resident Evil 2, 3 и 7 получат бесплатные обновления следующВ этом году Capcom выпустит бесплатные графические обновления для своих ремейков Resident Evil 2 и Reside…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor