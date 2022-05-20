HITMAN 3 для ПК получит поддержку трассировки лучей и DLSS+FSR 24 мая

Сегодня разработчик IO Interactive сообщил, что игроки HITMAN 3 на ПК могут рассчитывать на добавление трассировки лучей, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0 и NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) с патчем 3.110, который выйдет во вторник 24 мая.

Учитывая, что HITMAN 3 включает в себя все уровни, выпущенные в двух предыдущих частях, трассировка лучей будет применяться ко всем локациям. IO Interactive ранее обещала, что трассировка лучей будет добавлена ​​и в версии HITMAN 3 для Xbox Series S|X . Однако новостей о доступности этой функции пока нет. ПК-версия HITMAN 3 также получит поддержку Intel XeSS, скорее всего, этим летом, когда будут доступны первые игры, поддерживающие версию Intel для реконструкции изображений на основе ИИ и полную поддержку виртуальной реальности. Режим Freelancer, вдохновленный roguelike, появится во второй половине года.
Electronic Arts объявила о выпуске футбольных игр под новым …
Electronic Arts объявила о выпуске футбольных игр под новым Сегодня Electronic Arts объявила о том, что ее всемирно известные футбольные игры будут продвигаться под …
Bethesda откладывает выпуск Starfield и Redfall до первой по…
Bethesda откладывает выпуск Starfield и Redfall до первой поBethesda только что объявила о своем решении отложить разработку Starfield в Bethesda Game Studios и Redf…
Blizzard анонсировала новую мобильную игру «Warcraft Arcligh…
Blizzard анонсировала новую мобильную игру «Warcraft ArclighСегодня Blizzard выпустила трейлер Warcraft Arclight Rumble , б…
Новое обновление в Dying Light 2 Stay Human добавляет новый …
Новое обновление в Dying Light 2 Stay Human добавляет новый Разработчики Dying Light 2 Stay Human объявили о выпуске нового обновления. …
Gearbox приобретает разработчика Lost Boys Interactive…
Gearbox приобретает разработчика Lost Boys InteractiveGearbox Entertainment объявила о намерении приобрести студию поддержки Lost Boys Interactive. В результат…
Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет поддержку голосово…
Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет поддержку голосовоDICE выпускают обновление Battlefield 2042 4.0 в котором будут добавлены функции голосового чата VoIP для…
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern Warfar…
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern WarfarInfinity Ward выпустит новую Call of Duty в этом году, и она станет продолжением перезагрузки Modern Warf…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+Многие геймеры ждут скорейшего выпуска GTA 6, но до выпуска еще далеко, поэтому Rockstar решила представи…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor