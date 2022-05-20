HITMAN 3 для ПК получит поддержку трассировки лучей и DLSS+FSR 24 мая

Сегодня разработчик IO Interactive сообщил, что игроки HITMAN 3 на ПК могут рассчитывать на добавление трассировки лучей, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 1.0 и NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) с патчем 3.110, который выйдет во вторник 24 мая.

Учитывая, что HITMAN 3 включает в себя все уровни, выпущенные в двух предыдущих частях, трассировка лучей будет применяться ко всем локациям. IO Interactive ранее обещала, что трассировка лучей будет добавлена ​​и в версии HITMAN 3 для Xbox Series S|X . Однако новостей о доступности этой функции пока нет. ПК-версия HITMAN 3 также получит поддержку Intel XeSS, скорее всего, этим летом, когда будут доступны первые игры, поддерживающие версию Intel для реконструкции изображений на основе ИИ и полную поддержку виртуальной реальности. Режим Freelancer, вдохновленный roguelike, появится во второй половине года.