HITMAN 3 получит поддержку трассировки лучей и DLSS+FSR на ПК

Разработчик IO Interactive сообщил, что с новым патчем 3.110 для HITMAN 3 на ПК будет добавлена поддержка адаптивной суперсэмплинга "Adaptive Supersampling", такой как NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Super Resolution 1.0. Настоятельно рекомендуется включить DLSS или FSR в настройках при использовании трассировки лучей для лучшего и плавного геймплея. ПК-версия HITMAN 3 также получит поддержку Intel XeSS этим летом. Ранее IO Interactive обещала, что трассировка лучей будет добавлена ​​и в версии HITMAN 3 для консолей Xbox Series S|X . Однако новостей о доступности этой функции пока нет.

Новый патч версии 3.110 выйдет 24 мая.
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