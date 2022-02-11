Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный срок

Лидер хакерской группы Team Xecuter Гэри Боузер приговорен к 40 месяцам тюрьмы. По словам прокурора США Ника Брауна, приговор касается двух федеральных уголовных преступлений. Браун также сказал, что действия Team Xecuter, по оценкам, привели к убыткам игровых компаний на сумму более 65 миллионов долларов. «Но ущерб выходит за рамки этих предприятий, нанося ущерб разработчикам видеоигр и небольшим творческим студиям, чьи продукты и тяжелая работа, по сути, украдены, когда игры были взломаны и предоставлены пиратам для бесплатной загрузки», — добавил он. Более того, стоит напомнить, что в конце прошлого года Баузер изменил свое заявление с невиновного на виновного и согласился выплатить Nintendo 4,5 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб, хотя эта сумма на самом деле, естественно, в десять раз больше.

Первоначально Гэри Боузер был арестован в октябре 2020 года вместе с другими членами Team Xecuter за разработку и продажу устройств, способных взламывать консоли, чтобы играть в пиратские игры, включая Switch. Как сообщает информационное издание Kotaku, Nintendo опубликовала заявление после оглашения приговора Баузера, в котором говорится, что она «оценивает тяжелую работу и неустанные усилия федеральных прокуроров и правоохранительных органов по пресечению незаконной деятельности в глобальном масштабе, которая наносит серьезный вред Nintendo и видеоиграм». Это редкий случай, когда за взлом видеоигр действительно посадили в тюрьму.
Комментарии и отзывы Nintendo Switch
Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox Se…
Игра Evil Genius 2 World Domination выходит на PS5 и Xbox SeСтратегия Evil Genius 2 World Domination была запущена на этой неделе и теперь доступна для игры на PlayS…
Ubisoft отключает серверы Hyper Scape…
Ubisoft отключает серверы Hyper ScapeУ нас для вас весьма необычные новости — игра Hyper Scape, попытка Ubisoft выйти на все более раздутый ры…
Кроссовер игры Assassin's Creed Odyssey и Valhalla…
Кроссовер игры Assassin's Creed Odyssey и ValhallaПоклонникам Assassin's Creed может быть интересно узнать больше о новом …
Warhammer 40000 Battlesector теперь доступен через Xbox Game…
Warhammer 40000 Battlesector теперь доступен через Xbox GameWarhammer 40000 Battlesector ранее был запущен на ПК и теперь доступен по подписке Xbox Game Pass. Это ди…
Activision Blizzard не покинет PlayStation…
Activision Blizzard не покинет PlayStationПосле новостей о том, что Microsoft заключила соглашение о покупке Activision Blizzard, у многих из нас, …
AGON AOC продолжит сотрудничество с G2 Esports…
AGON AOC продолжит сотрудничество с G2 EsportsИгровое подразделение AGON компании AOC — объявляет о продлении своего партнерства с G2 Esports, одной из…
Steam побил очередной рекорд с 29,2 миллионами одновременных…
Steam побил очередной рекорд с 29,2 миллионами одновременныхВсего через три недели после рекордного количества одновременных игроков в 28 миллионов Steam удалось поб…
Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларов…
Sony приобрела Bungie за 3,6 миллиарда долларовBungie, крупная студия разработчиков игр была приобретена Sony. Bungie - это разработчик серии Destiny, о…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor