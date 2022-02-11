Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный срок

Лидер хакерской группы Team Xecuter Гэри Боузер приговорен к 40 месяцам тюрьмы. По словам прокурора США Ника Брауна, приговор касается двух федеральных уголовных преступлений. Браун также сказал, что действия Team Xecuter, по оценкам, привели к убыткам игровых компаний на сумму более 65 миллионов долларов. «Но ущерб выходит за рамки этих предприятий, нанося ущерб разработчикам видеоигр и небольшим творческим студиям, чьи продукты и тяжелая работа, по сути, украдены, когда игры были взломаны и предоставлены пиратам для бесплатной загрузки», — добавил он. Более того, стоит напомнить, что в конце прошлого года Баузер изменил свое заявление с невиновного на виновного и согласился выплатить Nintendo 4,5 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесённый ущерб, хотя эта сумма на самом деле, естественно, в десять раз больше.

Первоначально Гэри Боузер был арестован в октябре 2020 года вместе с другими членами Team Xecuter за разработку и продажу устройств, способных взламывать консоли, чтобы играть в пиратские игры, включая Switch. Как сообщает информационное издание Kotaku, Nintendo опубликовала заявление после оглашения приговора Баузера, в котором говорится, что она «оценивает тяжелую работу и неустанные усилия федеральных прокуроров и правоохранительных органов по пресечению незаконной деятельности в глобальном масштабе, которая наносит серьезный вред Nintendo и видеоиграм». Это редкий случай, когда за взлом видеоигр действительно посадили в тюрьму.