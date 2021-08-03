Хакеры слили 780 ГБ данных EA

Теперь при наличии определенных навыков и желания пользователь сможет легко найти всю секретную информацию на различного рода сайтах. Правда, мы настоятельно рекомендуем не заниматься этим и вообще не искать информацию этого плана в сети. Нужно понимать, что в определенных странах доступ к данной информации может быть уголовно наказуем, при этом просто загрузка данной информации может уже повлечь ответственность. Более того, на самом деле слитая информация почти никакой ценности не несёт, только если для мошенничества и прочих подобных схем. Если же вы ничем подобным заниматься не планируете, то лучше даже не искать. Но для Electronic Arts это, конечно, серьезный удар по репутации, ведь информации слили очень много и она явно не должна была отправиться в свет.