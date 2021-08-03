Хакеры слили 780 ГБ данных EA

В начале лета текущего года появилась информация о том, что хакерам удалось украсть у компании Electronic Arts сразу 780 гигабайт личных данных пользователей и информацию о внутренних файлах издателя. Далее, по достаточно стандартной схеме, хакеры начали шантажировать издателя тем, что будут сливать информацию в сеть, тем самым подрывая авторитет компании. Теоретически, как заявили аналитики, подобные сливы информации действительно могут навредить компанию и понизить ее рыночную стоимость, но идти на поводу у хакеров, выплачивая денежные средства, компании тоже нельзя. А теперь, в последний раз попробовав получить деньги с компании, хакеры все же выложили все полученные ранее файлы в сеть.

Теперь при наличии определенных навыков и желания пользователь сможет легко найти всю секретную информацию на различного рода сайтах. Правда, мы настоятельно рекомендуем не заниматься этим и вообще не искать информацию этого плана в сети. Нужно понимать, что в определенных странах доступ к данной информации может быть уголовно наказуем, при этом просто загрузка данной информации может уже повлечь ответственность. Более того, на самом деле слитая информация почти никакой ценности не несёт, только если для мошенничества и прочих подобных схем. Если же вы ничем подобным заниматься не планируете, то лучше даже не искать. Но для Electronic Arts это, конечно, серьезный удар по репутации, ведь информации слили очень много и она явно не должна была отправиться в свет.
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