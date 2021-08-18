Хакеры заявили, что продавать взломанные аккаунты в Call of Duty: Warzone почти нереально

Как и во многих онлайн-играх, существует подпольный рынок, связанный с приобретением и перепродажей ценных учетных записей Warzone. Нередко учетные записи с желаемой косметикой продаются по цене до 300 долларов — при этом издание Motherboard предполагает, что учетные записи с чрезвычайно редким скином оружия Дамаск могут продаваться за 2000 долларов. Но очевидно, что более жесткие ограничения на безопасность учетных записей усложняют кражу и перепродажу учетных записей, включая систему капчи для замедления автоматической кражи учетных записей с использованием взломанных паролей. На одном из серверов Discord, исследованных Motherboard, было объявлено, что хакеры начинают переключаться на разблокировку инструментов для существующих учетных записей, а не на прямую продажу украденных.

«Поскольку учетных записей не хватает из-за изменения мер безопасности, теперь мы будем предлагать различные услуги по разблокировке. Короче говоря, мы можем помочь вам разблокировать практически все в [Modern Warfare / Cold War]», — как сообщается, объявил один реселлер. Особенно востребованы старые аккаунты, содержащие косметику, которая больше не доступна (например, один скандальный наряд Roze). Естественно, сама по себе продажа аккаунтов также не прекратилась, но, по крайней мере, хакерам должно быть немного сложнее перепродать вашу учетную запись Warzone. С другой стороны, читеров в игре явно стало не меньше — они всё ещё попадаются почти в любой игре.