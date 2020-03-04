Half-Life: Alyx демонстрирует видео с геймплеем

2020-03-04, Автор - Ramil; Продукт - Half-Life: Alyx; [71]
Разработчик Valve поделился видео-геймплеем для предстоящей VR игры Half-Life: Alyx, выход игры запланирован на 23 марта. Видео с геймплеем демонстрирует нам как персонаж передвигается по локации игры.

Видео показывает нам методы передвижения игры, такие как телепорт, ускорение персонажа и стрельба из оружия и многое другое. Игра также предлагает использовать сторонние предметы в борьбе с противником.

Бонусный контент для пользователей которые владеют аппаратным обеспечением для Half-Life: Alyx. Гарнитуры для ПК с виртуальной реальностью будут совместимы с Half-Life: Alyx.


Комментарии и отзывы Half-Life: Alyx
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GBЛучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GB
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы
Обзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камеройОбзор Philips 271B8QJKEB. Монитор со встроенной веб-камерой
Предварительный обзор Samsung Z Flip. Пр...
Предварительный обзор Samsung Z Flip. ПрКомпания Samsung уже показывала складной смартфон, который оказался весьма популярным устройством с хорош...
Флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro ...
Флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro Сетевые источники поделились качественными изображениями флагмана Huawei Mate 40 Pro. Его анонс запланиро...
OPPO Enco Q1 и его функции...
OPPO Enco Q1 и его функцииКомпания OPPO выпустила мощные беспроводные наушники бюджетного варианта под названием OPPO Enco Q1. Фу...
Складной смартфон от OnePlus появится ещ...
Складной смартфон от OnePlus появится ещКомпания OnePlus не готова выпустить складной телефон в ближайшее время. ...
Новая модель от Google Pixel 4A ...
Новая модель от Google Pixel 4A Компания Google выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием Google Pixel 4A. Аппарат имее...
iPhone 11 Pro и его функциии...
iPhone 11 Pro и его функциииКомпания iPhone выпустила самый модный и качественный смартфон под названием iPhone 11 Pro. Аппарат имее...
Популярный видеоблогер оценил Xiaomi Mi ...
Популярный видеоблогер оценил Xiaomi Mi Популярный американский видеоблогер Маркус Браунли опубликовал первый подробный обзор концептуального сма...
Cooler Master представила низкопрофильны...
Cooler Master представила низкопрофильныКулер компании Cooler Master был разработан для использования в системах SFF форм-фактора. Его размеры со...
Чипсеты B550 и A520 появятся в первой по...
Чипсеты B550 и A520 появятся в первой поПроизводство чипсетов B550 и A520 для платформы третьего поколения Ryzen ожидается в первом квартале 2020...
Мощная модель Reno 3 Pro 5G...
Мощная модель Reno 3 Pro 5GКомпания Oppo выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Oppo Reno 3 Pro 5G. ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG1Сегодня мы поговорим о весьма необычно продукте, который явно не будет пользоваться невероятной популярно...
Умный термос Xiaomi KissKissFish SU-47WS...
Умный термос Xiaomi KissKissFish SU-47WSКомпания Xiaomi все продолжает расширять свои ассортимент. Теперь компания представила умный термос KissK...
Обзор Artway MD-108 Signature. Сигнатурный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Artway MD-108 Signature. Сигнатурный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
Обзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттер с тремя USB-портамиОбзор Baseus T typed S-13. FM-трансмиттер с тремя USB-портами
Обзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFCОбзор BQ-6424L Magic O. Недорогой смартфон с FullView и NFC
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor