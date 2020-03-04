Half-Life: Alyx демонстрирует видео с геймплеем

Разработчик Valve поделился видео-геймплеем для предстоящей VR игры Half-Life: Alyx, выход игры запланирован на 23 марта. Видео с геймплеем демонстрирует нам как персонаж передвигается по локации игры.

Видео показывает нам методы передвижения игры, такие как телепорт, ускорение персонажа и стрельба из оружия и многое другое. Игра также предлагает использовать сторонние предметы в борьбе с противником.

Бонусный контент для пользователей которые владеют аппаратным обеспечением для Half-Life: Alyx. Гарнитуры для ПК с виртуальной реальностью будут совместимы с Half-Life: Alyx.