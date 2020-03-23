Half-Life: Alyx занимает около 67 Гб дискового пространства

Компьютерная игра Half-Life: Alyx основанная на виртуальной реальности стартует уже сегодня и будет доступна в магазине Steam.

Half-Life: Alyx поддерживает несколько вариантов управления VR-гарнитуры, если у вас есть HTC VIVE или Oculus Rift вместо Valve Index, вы сможете играть в игру. Ожидается, что флагманская VR-игра от Valve, установит новый стандарт для захватывающих сюжетных VR-шутеров.

Загрузочный файл игры будет весить 48 Гб, но после распаковки вам понадобится 67,3 Гб дискового пространства. Это в десять раз выше чем обычная Half-Life.