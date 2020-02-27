Half-Life Black Mesa 1.0 скоро появится

Crowbar Collective выпустила версию обновления 1.0 для Black Mesa. Обновление принесет улучшенную графику, несколько видов сложности игры, улучшения AI и множество исправлений недочетов и багов. Было проделано много работы, все таки им удалось довести ее до конца.

Black Mesa 1.0 по мнению компании самая отточенная и самая веселая версия игры. Half-Life ставит перед собой амбициозные планы для дальнейшего развития компании, включая проект Xen.

Black Mesa собирается покинуть Early Access 5 марта, прямо перед собственным Half-Life от Valve: Alyx, который появится 23 марта.