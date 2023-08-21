Характеристики камеры GoPro HERO12 Black слили в сеть

Официальная презентация новой экшн-камеры GoPro HERO12 Black должна состояться уже совсем скоро — судя по подробным характеристикам, которыми активно делятся сразу несколько известных поставщиков секретной информации. При этом те пользователи, которые в прошлом году уже купили камеру HERO11 Black, возможно, не увидят причин для обновления до новой камеры из-за сходства между этими двумя устройствами — на самом деле найти отличия между камерами сможет только истинный фанат. Дело в том, что будущая флагманская экшн-камера GoPro будет обладать 1/1,9-дюймовым датчиком изображения, то есть здесь установлен практически (если не идентичный) аналогичный датчик, что и в 11-й модели. В режиме съёмки статичных изображений предстоящая камера продемонстрирует разрешение в 27 Мп, а видеозапись можно снимать в формате 5,3К при 60 кадрах в секунду. HERO12 Black также будет поддерживать HyperSmooth 6.0 для улучшенной стабилизации изображения при записи видео.

Естественно, и в этом никто на самом деле не сомневался, экшн-камера получила те же два дисплея, что и в предыдущем устройстве. Если вы следите за экшн-камерами данного производителя, то могли заметить, что характеристики в значительной степени остаются неизменными по сравнению с HERO11 Black. Основное изменение в новой камере касается повышенного времени автономной работы. HERO12 Black оснащена аккумулятором ёмкостью 1720 мАч — благодаря этому камера может снимать видео с разрешением 5,3К при 60 кадрах в секунду в течение до 70 минут.
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