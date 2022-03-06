Характеристики камеры Sony a7R V появились в сети

Сетевые источники поделились обновленными параметрами полнокадровой беззеркальной камеры Sony a7R V, официальный релиз которой ожидается во второй половине года. Итак, устройству прочат CMOS-датчик Exmor R разрешением 61 Мп, чип BIONZ XR, поддержку серийной съемки в 10 кадров в секунду, систему автофокуса с 759 точками PDAF, диапазоном светочувствительности ISO 40-81920, 5-осевую стабилизацию с эффективностью в 5,5 стопа экспозиции, EVF-видоискатель разрешением 9.44 миллиона пикселей, два слота для карт памяти SD UHS-II и CFexpress A, поддержку Shaking Music для 16-битного фото RAW, запись полнокадрового видео в 8K при 24к/с и отсутствием полноразмерного разъема HDMI. Ориентировочная цена камеры составляет 3500 долларов.