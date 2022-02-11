Harry Potter: Magic Awakened вышла на Android

В игре будет множество вариантов настройки внутриигровых аватаров. Поклонники могут настроить своего собственного персонажа, включая культовую одежду, такую как Распределяющая шляпа. Также есть небольшая история, за которой игроки могут следить, на протяжении всего времени они будут знакомиться как со знакомыми лицами из оригинальной серии о Гарри Поттере, так и с новыми персонажами. По мере продвижения игроки будут изучать заклинания и чары, которые можно использовать в виде карт. Чтобы овладеть этими заклинаниями, игроки должны накопить достаточно магических знаний, разработать уникальные стратегии и составить выигрышные комбинации. С сегодняшнего дня пользователи Android могут предварительно зарегистрироваться в Google Play и на официальном сайте игры, чтобы получить эксклюзивные внутриигровые награды при запуске.