Harry Potter: Magic Awakened вышла на Android

Следуя по стопам Lost Ark, MMORPG, очень популярной в Азии, которая только что была запущена на западных рынках с огромным успехом, Warner Bros. и Netease решили представить Harry Potter: Magic Awakened на территориях Америки, Европы и Океании. Мобильная игра была первоначально выпущена в регионах материкового Китая, Гонконге, Макао и Тайване в сентябре 2021 года и стала крупнейшим мобильным запуском в прошлом году на этих территориях, часто занимая первое место в местных магазинах приложений. Harry Potter: Magic Awakened — это бесплатная коллективная карточная (CCG) и массовая многопользовательская (MMO) волшебная дуэльная игра с глубокими элементами RPG. Игроки начнут свое путешествие как молодые ведьмы и волшебники, которые только что получили письма о зачислении в школу чародейства и волшебства Хогвартс.

В игре будет множество вариантов настройки внутриигровых аватаров. Поклонники могут настроить своего собственного персонажа, включая культовую одежду, такую ​​​​как Распределяющая шляпа. Также есть небольшая история, за которой игроки могут следить, на протяжении всего времени они будут знакомиться как со знакомыми лицами из оригинальной серии о Гарри Поттере, так и с новыми персонажами. По мере продвижения игроки будут изучать заклинания и чары, которые можно использовать в виде карт. Чтобы овладеть этими заклинаниями, игроки должны накопить достаточно магических знаний, разработать уникальные стратегии и составить выигрышные комбинации. С сегодняшнего дня пользователи Android могут предварительно зарегистрироваться в Google Play и на официальном сайте игры, чтобы получить эксклюзивные внутриигровые награды при запуске.