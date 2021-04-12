Hermit Games и 2P Games представили приключенческую игру Nigate Tale

Приключенческая игра Nigate Tale изданная компаний 2P Games и Hermit Games стала доступной в раннем доступе в Steam. Рекомендованная цена 435 рублей (на данный момент действует скидка 15%). Официальная дата релиза не объявлена.

В Nigate Tale вам предстоит играть за молодого инженера Роя, который после катастрофы его летающего транспорта оказался в магическом замке. Это место, находящееся вне пространства и времени, постоянно меняется, поэтому каждое следующее путешествие по его залам будет непохоже на предыдущее.

Чтобы вернуться домой, вам придется пробиться через процедурно генерируемый замок. Собирайте лучшие материалы, создавайте новое снаряжение и развивайте невероятные боевые навыки и магию, дружите с сильными девушками-феями, которые одарят вас удивительными магическими силами... если вы найдете для них правильный подарок.

Nigate Tale – история в жанре исэкай. Благодаря опыту работы над аниме команды Hermit Games игроки могут рассчитывать на увлекательную историю в жанре исэкай и впечатляющий визуальный стиль.

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