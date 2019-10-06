Хидео Кодзима показал 40-минутный геймплей игры Death Stranding

2019-10-06, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Death Stranding; [22]
5 октября в рамках выставки Игромир 2019 состоялся закрытый показ игры Death Stranding. Сам Хидео Кодзима сказал, что работа над игрой уже закончена и он очень рад лично представить игру в России. В сети уже появилось 49-минутное видео с игрой на японской языке, с которым вы можете ознакомиться учит ниже:
Напомним, что Death Stranding будет доступна для PlayStation 4 с 8 ноября. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте PlayStation Store .


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