Хидео Кодзима показал 40-минутный геймплей игры Death Stranding

5 октября в рамках выставки Игромир 2019 состоялся закрытый показ игры Death Stranding. Сам Хидео Кодзима сказал, что работа над игрой уже закончена и он очень рад лично представить игру в России. В сети уже появилось 49-минутное видео с игрой на японской языке, с которым вы можете ознакомиться учит ниже:
Напомним, что Death Stranding будет доступна для PlayStation 4 с 8 ноября. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте PlayStation Store .
Напомним, что Death Stranding будет доступна для PlayStation 4 с 8 ноября. Предзаказ можно оформить уже сейчас на сайте PlayStation Store .