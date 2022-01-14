Hitman 3 совсем скоро выйдет в Steam

20 января IO Interactive отпразднует первую годовщину Hitman 3 в стиле, соответствующем строгому костюму Агента 47. Дело в том, что издатель выпустит комплект из всех трех игр под названием World of Assassination на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Более того, пакет будет доступен подписчикам Xbox Game Pass, PC Game Pass и Game Pass Ultimate без дополнительной платы. Hitman 3 дебютирует в Steam в тот же день, через год после появления в Epic Games Store. Однолетнее окно эксклюзивности Epic Games Store на ПК могло вызвать проблемы у тех, кто хотел использовать локации из первых двух игр. В любом случае, скоро вы сможете получить доступ ко всей трилогии в Steam. Позже в этом месяце игроки ПК смогут опробовать режим виртуальной реальности Hitman 3. Учитывая, что владельцы двух предыдущих игр могут получить доступ к локациям из этих игр, вы сможете пройти всю трилогию в виртуальной реальности. Режим виртуальной реальности доступен на PSVR с января прошлого года.

IO также изложила некоторые из своих планов контента на второй год для Hitman 3. Например, в Elusive Target Arcade каждый контракт будет требовать от игроков уничтожения нескольких неуловимых целей в определенном порядке, с добавлением некоторых осложнений. В отличие от стандартных неуловимых мишеней, в которые вы можете поиграть только один раз, аркадные контракты являются постоянными дополнениями к игре. Суть в том, что если вы провалили контракт, вам нужно подождать 12 часов, прежде чем вы сможете попробовать еще раз. IO говорит, что это поможет контрактам Arcade сохранить дух высоких ставок Elusive Targets. Еще один новый режим под названием «Фрилансер» появится в Hitman 3 этой весной. Он включает в себя настраиваемое убежище, где вы можете планировать миссии. Это важно, потому что в моде есть элементы roguelike.