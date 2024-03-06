Hogwarts Legacy 2 станет игрой сервисом

Релиз Hogwarts Legacy 2 состоится — в этом не может быть никаких сомнений, учитывая как продаётся первая часть. Открытый мир экшен-RPG, основанный на вселенной Гарри Поттера, стал самой продаваемой игрой, выпущенной в 2023 году, и издателю удалось продать более 24 миллионов копий всего за год с момента старта продаж. По оценкам аналитиков, издатель заработал 1,6 миллиарда долларов на этом проекте (конечно, если вычесть расходы на разработку, продвижение и маркетинг, то выйдет немного меньше, но всё равно чистая прибыль составила около миллиарда долларов).

При этом разработчик Avalanche Software и издатель Warner Bros. Games не обсуждали запуск DLC, хотя в теории это могло бы существенно увеличить продажи проекта, потому что те, кто уже купил игру за 60-70 долларов, легко купили бы дополнение за 20 долларов, даже если бы оно предоставило мизерный набор контента. К сожалению, в будущем подход разработчика может измениться — издатель говорит, что Hogwarts Legacy 2 может быть игрой-сервисом, потому что продаж на игровых консолях и ПК издателю уже недостаточно. Это звучит достаточно странно, потому что миллиард чистой прибыли всего за год с момента релиза — огромные деньги, проект явно себя окупил многократно. Но, видимо, разработчики хотят получить ещё больше прибыли с прицелом на многолетние обновления — они будут добавлять новый контент в игру, взамен предоставляя встроенные покупки. Это не так уж приятно для фанатов, но позволит повысить прибыль.