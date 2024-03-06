Hogwarts Legacy 2 станет игрой сервисом

При этом разработчик Avalanche Software и издатель Warner Bros. Games не обсуждали запуск DLC, хотя в теории это могло бы существенно увеличить продажи проекта, потому что те, кто уже купил игру за 60-70 долларов, легко купили бы дополнение за 20 долларов, даже если бы оно предоставило мизерный набор контента. К сожалению, в будущем подход разработчика может измениться — издатель говорит, что Hogwarts Legacy 2 может быть игрой-сервисом, потому что продаж на игровых консолях и ПК издателю уже недостаточно. Это звучит достаточно странно, потому что миллиард чистой прибыли всего за год с момента релиза — огромные деньги, проект явно себя окупил многократно. Но, видимо, разработчики хотят получить ещё больше прибыли с прицелом на многолетние обновления — они будут добавлять новый контент в игру, взамен предоставляя встроенные покупки. Это не так уж приятно для фанатов, но позволит повысить прибыль.